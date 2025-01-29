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Россия осудила действия группировки М23 в Демократической Республике Конго - РИА Новости, 29.01.2025
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00:23 29.01.2025 (обновлено: 00:36 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/rossija-1996017292.html
Россия осудила действия группировки М23 в Демократической Республике Конго
Россия осудила действия группировки М23 в Демократической Республике Конго - РИА Новости, 29.01.2025
Россия осудила действия группировки М23 в Демократической Республике Конго
РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T00:23:00+03:00
2025-01-29T00:36:00+03:00
в мире
россия
демократическая республика конго
руанда
василий небензя
оон
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ООН, 29 янв - РИА Новости. РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных пунктов страны, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Россия решительно осуждает действия группировки М23. Мы призываем к немедленной остановке боестолкновений и выводу бойцов этого незаконного вооруженного формирования из захваченных населенных пунктов и с занятых территорий. Мы также призываем внешние силы прекратить поддержку М23 и отозвать свои воинские подразделения", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Российский дипломат констатировал, что ситуация в провинции Северное Киву на фоне боевых действий превращается в "настоящую гуманитарную катастрофу", а столица провинции Гома фактически отрезана от внешнего мира, что может привести к тяжелейшим последствиям для жителей города и бежавших туда внутренне перемещенных лиц. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
https://ria.ru/20250128/protest-1995935285.html
https://ria.ru/20250126/kongo-1995588290.html
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демократическая республика конго
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в мире, россия, демократическая республика конго, руанда, василий небензя, оон
В мире, Россия, Демократическая Республика Конго, Руанда, Василий Небензя, ООН
Россия осудила действия группировки М23 в Демократической Республике Конго

Небензя: Россия призвала вывести боевиков М23 из захваченных населенных пунктов

© AP Photo / Moses SawasawaБронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме. Архивное фото
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ООН, 29 янв - РИА Новости. РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных пунктов страны, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Россия решительно осуждает действия группировки М23. Мы призываем к немедленной остановке боестолкновений и выводу бойцов этого незаконного вооруженного формирования из захваченных населенных пунктов и с занятых территорий. Мы также призываем внешние силы прекратить поддержку М23 и отозвать свои воинские подразделения", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Акция протеста в Киншасе. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Демонстранты в ДР Конго атаковали посольства Франции, Руанды и Уганды
Вчера, 15:23
Российский дипломат констатировал, что ситуация в провинции Северное Киву на фоне боевых действий превращается в "настоящую гуманитарную катастрофу", а столица провинции Гома фактически отрезана от внешнего мира, что может привести к тяжелейшим последствиям для жителей города и бежавших туда внутренне перемещенных лиц.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
Силы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В ДР Конго назвали агрессию Руанды объявлением войны
26 января, 20:13
 
В миреРоссияДемократическая Республика КонгоРуандаВасилий НебензяООН
 
 
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