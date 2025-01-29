https://ria.ru/20250129/rossija-1996017292.html

Россия осудила действия группировки М23 в Демократической Республике Конго

Россия осудила действия группировки М23 в Демократической Республике Конго - РИА Новости, 29.01.2025

Россия осудила действия группировки М23 в Демократической Республике Конго

РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T00:23:00+03:00

2025-01-29T00:23:00+03:00

2025-01-29T00:36:00+03:00

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ООН, 29 янв - РИА Новости. РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных пунктов страны, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Россия решительно осуждает действия группировки М23. Мы призываем к немедленной остановке боестолкновений и выводу бойцов этого незаконного вооруженного формирования из захваченных населенных пунктов и с занятых территорий. Мы также призываем внешние силы прекратить поддержку М23 и отозвать свои воинские подразделения", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Российский дипломат констатировал, что ситуация в провинции Северное Киву на фоне боевых действий превращается в "настоящую гуманитарную катастрофу", а столица провинции Гома фактически отрезана от внешнего мира, что может привести к тяжелейшим последствиям для жителей города и бежавших туда внутренне перемещенных лиц. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.

https://ria.ru/20250128/protest-1995935285.html

https://ria.ru/20250126/kongo-1995588290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, демократическая республика конго, руанда, василий небензя, оон