Россия осудила действия группировки М23 в Демократической Республике Конго
Небензя: Россия призвала вывести боевиков М23 из захваченных населенных пунктов
© AP Photo / Moses SawasawaБронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме
© AP Photo / Moses Sawasawa
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме. Архивное фото
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ООН, 29 янв - РИА Новости. РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных пунктов страны, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Россия решительно осуждает действия группировки М23. Мы призываем к немедленной остановке боестолкновений и выводу бойцов этого незаконного вооруженного формирования из захваченных населенных пунктов и с занятых территорий. Мы также призываем внешние силы прекратить поддержку М23 и отозвать свои воинские подразделения", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Российский дипломат констатировал, что ситуация в провинции Северное Киву на фоне боевых действий превращается в "настоящую гуманитарную катастрофу", а столица провинции Гома фактически отрезана от внешнего мира, что может привести к тяжелейшим последствиям для жителей города и бежавших туда внутренне перемещенных лиц.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
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