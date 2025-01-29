https://ria.ru/20250129/rospotrebnadzor-1996173960.html
Роспотребнадзор запретил работу частного детсада в Москве
Роспотребнадзор запретил работу частного детсада в Москве - РИА Новости, 29.01.2025
Роспотребнадзор запретил работу частного детсада в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве временно запретило деятельность частного детского сада "Первое семейное пространство" на северо-западе столицы, сообщается РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:32:00+03:00
2025-01-29T17:32:00+03:00
2025-01-29T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве временно запретило деятельность частного детского сада "Первое семейное пространство" на северо-западе столицы, сообщается на сайте ведомства. Ведомство провело внеплановый инспекционный визит по контролю выполнения предписания об устранении ранее выявленных нарушений в отношении ИП Боднарь А.А. в частном детском саду "Первое семейное пространство" по адресу: город Москва, улица Барышиха, дом 12, корпус 1. "В ходе проведения надзорного мероприятия установлено, что индивидуальный предприниматель не выполнил предписание должностного лица и продолжает грубо нарушать санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к организации горячего питания, организации профилактической дезинфекции и влажной уборке помещений и оборудования. В связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, возможного причинения соответствующего вреда, в краткосрочной перспективе должностными лицами территориального отдела применены обеспечительные меры в виде временного запрета деятельности детского сада до вынесения решения судом", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что помещение опечатано. Материалы административного дела в отношении ИП Боднарь А.А. были переданы на рассмотрение в Тушинский районный суд города Москвы. "Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, 23 января 2025 года судьей Тушинского районного суда города Москвы вынесено постановление о признании виновным ИП Боднарь А.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа. Территориальным отделом ИП Боднарь А.А. повторно выдано предписание об устранении нарушений. Контроль будет проведен в установленные сроки", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250129/sud-1996098358.html
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происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор запретил работу частного детсада в Москве
Роспотребнадзор запретил деятельность частного детсада на северо-западе Москвы
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве временно запретило деятельность частного детского сада "Первое семейное пространство" на северо-западе столицы, сообщается на сайте ведомства.
Ведомство провело внеплановый инспекционный визит по контролю выполнения предписания об устранении ранее выявленных нарушений в отношении ИП Боднарь А.А. в частном детском саду "Первое семейное пространство" по адресу: город Москва
, улица Барышиха, дом 12, корпус 1.
"В ходе проведения надзорного мероприятия установлено, что индивидуальный предприниматель не выполнил предписание должностного лица и продолжает грубо нарушать санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к организации горячего питания, организации профилактической дезинфекции и влажной уборке помещений и оборудования. В связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, возможного причинения соответствующего вреда, в краткосрочной перспективе должностными лицами территориального отдела применены обеспечительные меры в виде временного запрета деятельности детского сада до вынесения решения судом", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что помещение опечатано. Материалы административного дела в отношении ИП Боднарь А.А. были переданы на рассмотрение в Тушинский районный суд города Москвы.
"Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, 23 января 2025 года судьей Тушинского районного суда города Москвы вынесено постановление о признании виновным ИП Боднарь А.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ
и назначено наказание в виде штрафа.
Территориальным отделом ИП Боднарь А.А. повторно выдано предписание об устранении нарушений. Контроль будет проведен в установленные сроки", - подчеркивается в сообщении.