https://ria.ru/20250129/rospotrebnadzor-1996173960.html

Роспотребнадзор запретил работу частного детсада в Москве

Роспотребнадзор запретил работу частного детсада в Москве - РИА Новости, 29.01.2025

Роспотребнадзор запретил работу частного детсада в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве временно запретило деятельность частного детского сада "Первое семейное пространство" на северо-западе столицы, сообщается РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:32:00+03:00

2025-01-29T17:32:00+03:00

2025-01-29T17:32:00+03:00

происшествия

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/87/1494678725_0:212:3858:2382_1920x0_80_0_0_1979a1dbbdcbcec37ecb351862fcae39.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве временно запретило деятельность частного детского сада "Первое семейное пространство" на северо-западе столицы, сообщается на сайте ведомства. Ведомство провело внеплановый инспекционный визит по контролю выполнения предписания об устранении ранее выявленных нарушений в отношении ИП Боднарь А.А. в частном детском саду "Первое семейное пространство" по адресу: город Москва, улица Барышиха, дом 12, корпус 1. "В ходе проведения надзорного мероприятия установлено, что индивидуальный предприниматель не выполнил предписание должностного лица и продолжает грубо нарушать санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к организации горячего питания, организации профилактической дезинфекции и влажной уборке помещений и оборудования. В связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, возможного причинения соответствующего вреда, в краткосрочной перспективе должностными лицами территориального отдела применены обеспечительные меры в виде временного запрета деятельности детского сада до вынесения решения судом", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что помещение опечатано. Материалы административного дела в отношении ИП Боднарь А.А. были переданы на рассмотрение в Тушинский районный суд города Москвы. "Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, 23 января 2025 года судьей Тушинского районного суда города Москвы вынесено постановление о признании виновным ИП Боднарь А.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа. Территориальным отделом ИП Боднарь А.А. повторно выдано предписание об устранении нарушений. Контроль будет проведен в установленные сроки", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250129/sud-1996098358.html

https://ria.ru/20240806/sud-1964494918.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)