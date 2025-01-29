https://ria.ru/20250129/rospotrebnadzor-1996102305.html
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в ДРК
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в ДРК - РИА Новости, 29.01.2025
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в ДРК
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в Демократической Республике Конго (ДРК), из-за которой Международный Комитет Красного Креста... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:50:00+03:00
2025-01-29T13:50:00+03:00
2025-01-29T13:50:00+03:00
в мире
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в Демократической Республике Конго (ДРК), из-за которой Международный Комитет Красного Креста опасается утечки вирусов, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Международный Комитет Красного Креста (МККК) предупредил стороны конфликта на востоке ДРК об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии. "Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. Для недопущения завоза опасных инфекций на территорию Российской Федерации в пунктах пропуска через государственную границу продолжает работу автоматизированная система "Периметр", которая помогает выявлять лиц с признаками инфекционных болезней, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250129/rossija-1996017292.html
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в мире, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Международный комитет Красного Креста (МККК)
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в ДРК
Роспотребнадзор: ситуация с лабораторией в ДР Конго находится на контроле