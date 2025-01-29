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Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в ДРК - РИА Новости, 29.01.2025
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13:50 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/rospotrebnadzor-1996102305.html
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в ДРК
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в ДРК - РИА Новости, 29.01.2025
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в ДРК
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в Демократической Республике Конго (ДРК), из-за которой Международный Комитет Красного Креста... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:50:00+03:00
2025-01-29T13:50:00+03:00
в мире
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в Демократической Республике Конго (ДРК), из-за которой Международный Комитет Красного Креста опасается утечки вирусов, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Международный Комитет Красного Креста (МККК) предупредил стороны конфликта на востоке ДРК об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии. "Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. Для недопущения завоза опасных инфекций на территорию Российской Федерации в пунктах пропуска через государственную границу продолжает работу автоматизированная система "Периметр", которая помогает выявлять лиц с признаками инфекционных болезней, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, отметили в ведомстве.
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в мире, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Международный комитет Красного Креста (МККК)
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в ДРК

Роспотребнадзор: ситуация с лабораторией в ДР Конго находится на контроле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в Демократической Республике Конго (ДРК), из-за которой Международный Комитет Красного Креста опасается утечки вирусов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее Международный Комитет Красного Креста (МККК) предупредил стороны конфликта на востоке ДРК об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии.
"Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Для недопущения завоза опасных инфекций на территорию Российской Федерации в пунктах пропуска через государственную границу продолжает работу автоматизированная система "Периметр", которая помогает выявлять лиц с признаками инфекционных болезней, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, отметили в ведомстве.
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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В миреФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Международный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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