https://ria.ru/20250129/rospotrebnadzor-1996102305.html

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в ДРК

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в ДРК - РИА Новости, 29.01.2025

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в ДРК

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в Демократической Республике Конго (ДРК), из-за которой Международный Комитет Красного Креста... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:50:00+03:00

2025-01-29T13:50:00+03:00

2025-01-29T13:50:00+03:00

в мире

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в Демократической Республике Конго (ДРК), из-за которой Международный Комитет Красного Креста опасается утечки вирусов, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Международный Комитет Красного Креста (МККК) предупредил стороны конфликта на востоке ДРК об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии. "Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. Для недопущения завоза опасных инфекций на территорию Российской Федерации в пунктах пропуска через государственную границу продолжает работу автоматизированная система "Периметр", которая помогает выявлять лиц с признаками инфекционных болезней, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250129/rossija-1996017292.html

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2025

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в мире, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), международный комитет красного креста (мккк)