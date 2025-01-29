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Рогов рассказал, как ВСУ маскировались при освобождении Великой Новоселки - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/rogov-1996138458.html
Рогов рассказал, как ВСУ маскировались при освобождении Великой Новоселки
Рогов рассказал, как ВСУ маскировались при освобождении Великой Новоселки - РИА Новости, 29.01.2025
Рогов рассказал, как ВСУ маскировались при освобождении Великой Новоселки
Украинские боевики при освобождении российскими войсками поселка Великая Новоселка на западе ДНР маскировались под гражданских и пытались выдать себя за местных РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:12:00+03:00
2025-01-29T16:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Украинские боевики при освобождении российскими войсками поселка Великая Новоселка на западе ДНР маскировались под гражданских и пытались выдать себя за местных жителей, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 26 января об освобождении Великой Новоселки в ДНР. В свою очередь военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинская 110-я бригада, оборонявшая поселок, полностью уничтожена. "Как сообщают местные жители, в момент уничтожения и разгрома бригады ВСУ резко появилось множество людей в гражданской одежде, которые в поселке раньше не были замечены, а в некоторых из них узнавались оккупанты из ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, таким образом украинские боевики, брошенные своим командованием на гибель, пытались спасти свои жизни. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.
https://ria.ru/20250129/zapad-1996122271.html
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донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Рогов рассказал, как ВСУ маскировались при освобождении Великой Новоселки

Рогов: ВСУ при освобождении Великой Новоселки маскировались под местных жителей

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОсвобожденная группировкой войск "Восток" Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео)
Освобожденная группировкой войск Восток Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Освобожденная группировкой войск "Восток" Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Украинские боевики при освобождении российскими войсками поселка Великая Новоселка на западе ДНР маскировались под гражданских и пытались выдать себя за местных жителей, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Минобороны РФ сообщило 26 января об освобождении Великой Новоселки в ДНР. В свою очередь военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинская 110-я бригада, оборонявшая поселок, полностью уничтожена.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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Вчера, 15:22
"Как сообщают местные жители, в момент уничтожения и разгрома бригады ВСУ резко появилось множество людей в гражданской одежде, которые в поселке раньше не были замечены, а в некоторых из них узнавались оккупанты из ВСУ", - сказал Рогов.
По его словам, таким образом украинские боевики, брошенные своим командованием на гибель, пытались спасти свои жизни.
Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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