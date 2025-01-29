https://ria.ru/20250129/rogov-1996138458.html

Рогов рассказал, как ВСУ маскировались при освобождении Великой Новоселки

Рогов рассказал, как ВСУ маскировались при освобождении Великой Новоселки - РИА Новости, 29.01.2025

Рогов рассказал, как ВСУ маскировались при освобождении Великой Новоселки

Украинские боевики при освобождении российскими войсками поселка Великая Новоселка на западе ДНР маскировались под гражданских и пытались выдать себя за местных РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:12:00+03:00

2025-01-29T16:12:00+03:00

2025-01-29T16:12:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Украинские боевики при освобождении российскими войсками поселка Великая Новоселка на западе ДНР маскировались под гражданских и пытались выдать себя за местных жителей, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 26 января об освобождении Великой Новоселки в ДНР. В свою очередь военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинская 110-я бригада, оборонявшая поселок, полностью уничтожена. "Как сообщают местные жители, в момент уничтожения и разгрома бригады ВСУ резко появилось множество людей в гражданской одежде, которые в поселке раньше не были замечены, а в некоторых из них узнавались оккупанты из ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, таким образом украинские боевики, брошенные своим командованием на гибель, пытались спасти свои жизни. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.

https://ria.ru/20250129/zapad-1996122271.html

https://ria.ru/20250129/kiev-1996093797.html

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донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина