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РКК получил более 7,2 тысячи обращений о воссоединении курских семей - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 29.01.2025 (обновлено: 14:41 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/rkk-1996110164.html
РКК получил более 7,2 тысячи обращений о воссоединении курских семей
РКК получил более 7,2 тысячи обращений о воссоединении курских семей - РИА Новости, 29.01.2025
РКК получил более 7,2 тысячи обращений о воссоединении курских семей
Количество обращений в Российский Красный Крест о восстановлении семейных связей, утраченных вследствие нападения ВСУ на Курскую область, с августа 2024 года... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:28:00+03:00
2025-01-29T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
курск
александр хинштейн
татьяна москалькова
владимир путин
ркк "энергия"
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Количество обращений в Российский Красный Крест о восстановлении семейных связей, утраченных вследствие нападения ВСУ на Курскую область, с августа 2024 года составило более 7,2 тысячи, сообщили в РКК. "Обработано 7 тысяч 203 обращения (одного человека могут разыскивать несколько родственников, поэтому количество обращений не равно количеству лиц, находящихся в розыске)", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале РКК. В организации отметили, что более 11 тысяч раз специалисты РКК созванивались с заявителями для получения дополнительной информации, а связь восстановлена с 1 тысячей 440 людьми. "РКК также ведет сбор информации о людях, находящихся в районах, к которым у нас нет прямого доступа. Мы не только фиксируем базовые данные (фамилия, имя и отчество, дата рождения), но и собираем дополнительную важную информацию: когда и где человека видели в последний раз, в каком он состоянии, нуждается ли в помощи", - обратили внимание в Российском Красном Кресте. Там уточнили, что информация используется для возвращения и облегчения положения людей совместно с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Международным Комитетом Красного Креста, который является ключевым партнером в розыске. "Российский Красный Крест участвует в создании единого списка разыскиваемых в Курской области. Порядок формирования списка мы обсудили вчера в Курске на встрече с (врио) губернатором Курской области Александром Хинштейном, органами государственной власти, уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, родственниками пропавших", - также рассказали в организации. Ранее Москалькова сообщала, что совместно с Хинштейном они составляют список жителей приграничья, на которое совершили нападение ВСУ в августе 2024 года. По итогам заседания рабочей группы Хинштейн отмечал, что единый открытый список пропавших в Курской области граждан будет сформирован и размещен на ресурсах правительства региона и других платформах. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250129/vsu-1996030361.html
https://ria.ru/20250127/minoborony-1995688058.html
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курская область, россия, курск, александр хинштейн, татьяна москалькова, владимир путин, ркк "энергия", вооруженные силы украины, российский красный крест
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Курск, Александр Хинштейн, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, РКК "Энергия", Вооруженные силы Украины, Российский Красный Крест
РКК получил более 7,2 тысячи обращений о воссоединении курских семей

РКК обработал более 7,2 тысячи обращений о восстановлении семейных связей

© РИА Новости / Андрей Теличев | Перейти в медиабанкОфис российского Красного креста в Москве
Офис российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Андрей Теличев
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Офис российского Красного креста в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Количество обращений в Российский Красный Крест о восстановлении семейных связей, утраченных вследствие нападения ВСУ на Курскую область, с августа 2024 года составило более 7,2 тысячи, сообщили в РКК.
"Обработано 7 тысяч 203 обращения (одного человека могут разыскивать несколько родственников, поэтому количество обращений не равно количеству лиц, находящихся в розыске)", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале РКК.
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В организации отметили, что более 11 тысяч раз специалисты РКК созванивались с заявителями для получения дополнительной информации, а связь восстановлена с 1 тысячей 440 людьми.
"РКК также ведет сбор информации о людях, находящихся в районах, к которым у нас нет прямого доступа. Мы не только фиксируем базовые данные (фамилия, имя и отчество, дата рождения), но и собираем дополнительную важную информацию: когда и где человека видели в последний раз, в каком он состоянии, нуждается ли в помощи", - обратили внимание в Российском Красном Кресте.
Там уточнили, что информация используется для возвращения и облегчения положения людей совместно с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Международным Комитетом Красного Креста, который является ключевым партнером в розыске.
"Российский Красный Крест участвует в создании единого списка разыскиваемых в Курской области. Порядок формирования списка мы обсудили вчера в Курске на встрече с (врио) губернатором Курской области Александром Хинштейном, органами государственной власти, уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, родственниками пропавших", - также рассказали в организации.
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Ранее Москалькова сообщала, что совместно с Хинштейном они составляют список жителей приграничья, на которое совершили нападение ВСУ в августе 2024 года. По итогам заседания рабочей группы Хинштейн отмечал, что единый открытый список пропавших в Курской области граждан будет сформирован и размещен на ресурсах правительства региона и других платформах.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКурскАлександр ХинштейнТатьяна МоскальковаВладимир ПутинРКК "Энергия"Вооруженные силы УкраиныРоссийский Красный Крест
 
 
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