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Рейтинг партии Пашиняна упал до минимального уровня, показал опрос
Рейтинг партии Пашиняна упал до минимального уровня, показал опрос - РИА Новости, 29.01.2025
Рейтинг партии Пашиняна упал до минимального уровня, показал опрос
Рейтинг партии "Гражданский договор", возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном, упал до минимального с 2018 года уровня - в настоящее время он... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:09:00+03:00
2025-01-29T13:09:00+03:00
2025-01-29T13:09:00+03:00
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ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости. Рейтинг партии "Гражданский договор", возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном, упал до минимального с 2018 года уровня - в настоящее время он составляет 11,3%, свидетельствуют результаты опроса, представленного компанией MPG, армянского представительства Gallup International Association. "Лишь 11,3% назвали "Гражданский договор", отвечая на вопрос: "За какую партию вы проголосуете, если парламентские выборы состоятся в ближайшее воскресенье?". Это самый низкий показатель с 2018 года", - заявил журналистам глава компании Арам Навасардян. По его словам, партию "ДОК" видеоблогера Вардана Гукасяна поддерживают 6,8%, блок "Армения", сформированный вокруг экс-президента страны Роберта Кочаряна, - 6,5%. Далее идут партия "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна с 2,4% и блок "Честь имею" бывшего президента Сержа Саргсяна, за который, согласно результатам опроса, готовы проголосовать 2,3%. Насардян сообщил, что 27% респондентов заявили, не собираются участвовать в выборах. В телефонном опросе, проведенном в Армении с 20 по 22 января, приняли участие 1100 человек. Статистическая погрешность составила 3%.
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995562567.html
https://ria.ru/20250109/armeniya-1993004622.html
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в мире, армения, никол пашинян, роберт кочарян, гагик царукян, процветающая армения
В мире, Армения, Никол Пашинян, Роберт Кочарян, Гагик Царукян, Процветающая Армения
Рейтинг партии Пашиняна упал до минимального уровня, показал опрос
Gallup: рейтинг партии Пашиняна "Гражданский договор" упал до 11,3%