https://ria.ru/20250129/rashmor-1996091964.html

В Палате представителей предложили добавить портрет Трампа на гору Рашмор

В Палате представителей предложили добавить портрет Трампа на гору Рашмор - РИА Новости, 29.01.2025

В Палате представителей предложили добавить портрет Трампа на гору Рашмор

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна, состоящая в Республиканской партии, предложила добавить скульптурный портрет президента США Дональда Трампа на РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:05:00+03:00

2025-01-29T13:05:00+03:00

2025-01-29T13:05:00+03:00

в мире

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дональд трамп

джордж вашингтон

томас джефферсон

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна, состоящая в Республиканской партии, предложила добавить скульптурный портрет президента США Дональда Трампа на гору-мемориал Рашмор со скульптурными изображениями четырех бывших американских президентов. Мемориал на горе Рашмор представляет собой высеченный в граните барельеф высотой 18,6 метра с портретами четырех бывших американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Мемориал был создан в 1927-1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочен к 150-летию основания США. "Я официально внесла на рассмотрение законопроект о размещении образа президента Трампа на горе Рашмор. Его выдающиеся достижения для нашей страны и успех, которого он будет добиваться, заслуживают высочайшего признания и почета на этом культовом национальном памятнике", - написала Луна в соцсети Х. Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.

https://ria.ru/20250128/melanya-1995909150.html

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в мире, сша, дональд трамп, джордж вашингтон, томас джефферсон