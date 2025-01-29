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В Палате представителей предложили добавить портрет Трампа на гору Рашмор - РИА Новости, 29.01.2025
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13:05 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/rashmor-1996091964.html
В Палате представителей предложили добавить портрет Трампа на гору Рашмор
В Палате представителей предложили добавить портрет Трампа на гору Рашмор - РИА Новости, 29.01.2025
В Палате представителей предложили добавить портрет Трампа на гору Рашмор
Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна, состоящая в Республиканской партии, предложила добавить скульптурный портрет президента США Дональда Трампа на РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:05:00+03:00
2025-01-29T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна, состоящая в Республиканской партии, предложила добавить скульптурный портрет президента США Дональда Трампа на гору-мемориал Рашмор со скульптурными изображениями четырех бывших американских президентов. Мемориал на горе Рашмор представляет собой высеченный в граните барельеф высотой 18,6 метра с портретами четырех бывших американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Мемориал был создан в 1927-1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочен к 150-летию основания США. "Я официально внесла на рассмотрение законопроект о размещении образа президента Трампа на горе Рашмор. Его выдающиеся достижения для нашей страны и успех, которого он будет добиваться, заслуживают высочайшего признания и почета на этом культовом национальном памятнике", - написала Луна в соцсети Х. Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.
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в мире, сша, дональд трамп, джордж вашингтон, томас джефферсон
В мире, США, Дональд Трамп, Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон
В Палате представителей предложили добавить портрет Трампа на гору Рашмор

Анна Паулина Луна предложила добавить портрет Трампа на гору Рашмор

© Фото : Влад МининГора Рашмор
Гора Рашмор - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Влад Минин
Гора Рашмор. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна, состоящая в Республиканской партии, предложила добавить скульптурный портрет президента США Дональда Трампа на гору-мемориал Рашмор со скульптурными изображениями четырех бывших американских президентов.
Мемориал на горе Рашмор представляет собой высеченный в граните барельеф высотой 18,6 метра с портретами четырех бывших американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Мемориал был создан в 1927-1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочен к 150-летию основания США.
"Я официально внесла на рассмотрение законопроект о размещении образа президента Трампа на горе Рашмор. Его выдающиеся достижения для нашей страны и успех, которого он будет добиваться, заслуживают высочайшего признания и почета на этом культовом национальном памятнике", - написала Луна в соцсети Х.
Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.
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