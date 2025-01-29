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Зеленский сосредоточился только на борьбе с конкурентами, заявили в Раде
Зеленский сосредоточился только на борьбе с конкурентами, заявили в Раде - РИА Новости, 29.01.2025
Зеленский сосредоточился только на борьбе с конкурентами, заявили в Раде
Владимир Зеленский и его команда сконцентрированы на борьбе с политическими конкурентами, а не на развитии Украины, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T23:31:00+03:00
2025-01-29T23:31:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв – РАИ Новости. Владимир Зеленский и его команда сконцентрированы на борьбе с политическими конкурентами, а не на развитии Украины, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков. "В принципе для тандема Зеленский – (руководитель офиса Зеленского Андрей - ред.) Ермак нет почти ничего невозможного в уничтожении институций, в уничтожении демократии, в уничтожении политических оппонентов, политических друзей и в отсутствии организации нормального процесса, стратегий в государстве… Лучше бы они сконцентрировали внимание (на так называемом неком плане стойкости – ред.), а не на борьбе с политическими конкурентами и якобы с их политическими соратниками. Это такая история, сегодня ты соратник, а завтра враг ", - сказал Разумков в эфире украинского YouTube-канала "Фабрика новостей". Депутат отметил, что хотел бы услышать подробности так называемого "плана стойкости" Украины, который Зеленский анонсировал в Верховной раде еще в ноябре прошлого года, но так и не представил его общественности, как обещал. "Я думаю его нет, и он не появится", - добавил Разумков. Зеленский 20 ноября в обстановке секретности представил в Раде некий "план стойкости" Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый план Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения власти.
https://ria.ru/20250128/plennyj-1995832695.html
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В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Мария Захарова, Верховная Рада Украины
Зеленский сосредоточился только на борьбе с конкурентами, заявили в Раде
Экс-спикер Рады Разумков: Зеленский не занимается развитием Украины