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Зеленский сосредоточился только на борьбе с конкурентами, заявили в Раде - РИА Новости, 29.01.2025
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23:31 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/rada-1996219570.html
Зеленский сосредоточился только на борьбе с конкурентами, заявили в Раде
Зеленский сосредоточился только на борьбе с конкурентами, заявили в Раде - РИА Новости, 29.01.2025
Зеленский сосредоточился только на борьбе с конкурентами, заявили в Раде
Владимир Зеленский и его команда сконцентрированы на борьбе с политическими конкурентами, а не на развитии Украины, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T23:31:00+03:00
2025-01-29T23:31:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв – РАИ Новости. Владимир Зеленский и его команда сконцентрированы на борьбе с политическими конкурентами, а не на развитии Украины, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков. "В принципе для тандема Зеленский – (руководитель офиса Зеленского Андрей - ред.) Ермак нет почти ничего невозможного в уничтожении институций, в уничтожении демократии, в уничтожении политических оппонентов, политических друзей и в отсутствии организации нормального процесса, стратегий в государстве… Лучше бы они сконцентрировали внимание (на так называемом неком плане стойкости – ред.), а не на борьбе с политическими конкурентами и якобы с их политическими соратниками. Это такая история, сегодня ты соратник, а завтра враг ", - сказал Разумков в эфире украинского YouTube-канала "Фабрика новостей". Депутат отметил, что хотел бы услышать подробности так называемого "плана стойкости" Украины, который Зеленский анонсировал в Верховной раде еще в ноябре прошлого года, но так и не представил его общественности, как обещал. "Я думаю его нет, и он не появится", - добавил Разумков. Зеленский 20 ноября в обстановке секретности представил в Раде некий "план стойкости" Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый план Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения власти.
https://ria.ru/20250128/plennyj-1995832695.html
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в мире, украина, москва, россия, владимир зеленский, дмитрий разумков, мария захарова, верховная рада украины
В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Мария Захарова, Верховная Рада Украины
Зеленский сосредоточился только на борьбе с конкурентами, заявили в Раде

Экс-спикер Рады Разумков: Зеленский не занимается развитием Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 29 янв – РАИ Новости. Владимир Зеленский и его команда сконцентрированы на борьбе с политическими конкурентами, а не на развитии Украины, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков.
«
"В принципе для тандема Зеленский – (руководитель офиса Зеленского Андрей - ред.) Ермак нет почти ничего невозможного в уничтожении институций, в уничтожении демократии, в уничтожении политических оппонентов, политических друзей и в отсутствии организации нормального процесса, стратегий в государстве… Лучше бы они сконцентрировали внимание (на так называемом неком плане стойкости – ред.), а не на борьбе с политическими конкурентами и якобы с их политическими соратниками. Это такая история, сегодня ты соратник, а завтра враг ", - сказал Разумков в эфире украинского YouTube-канала "Фабрика новостей".
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28 января, 09:32
«
Депутат отметил, что хотел бы услышать подробности так называемого "плана стойкости" Украины, который Зеленский анонсировал в Верховной раде еще в ноябре прошлого года, но так и не представил его общественности, как обещал. "Я думаю его нет, и он не появится", - добавил Разумков.
Зеленский 20 ноября в обстановке секретности представил в Раде некий "план стойкости" Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый план Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения власти.
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В миреУкраинаМоскваРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий РазумковМария ЗахароваВерховная Рада Украины
 
 
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