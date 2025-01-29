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В Раде предложили продлить прохождение медкомиссии для ограниченно годных - РИА Новости, 29.01.2025
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23:03 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/rada-1996218174.html
В Раде предложили продлить прохождение медкомиссии для ограниченно годных
В Раде предложили продлить прохождение медкомиссии для ограниченно годных - РИА Новости, 29.01.2025
В Раде предложили продлить прохождение медкомиссии для ограниченно годных
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий продлить до 5 июня прохождение медкомиссии для ограниченно пригодных к службе,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T23:03:00+03:00
2025-01-29T23:03:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий продлить до 5 июня прохождение медкомиссии для ограниченно пригодных к службе, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*.Минобороны Украины 4 апреля 2024 года сообщало, что граждане Украины, имеющие статус "ограниченно годен" к воинской службе, должны до 4 февраля 2025 года заново пройти медкомиссию. Военнообязанные, которых повторная комиссия признает годными, будут проходить службу в рядах ВСУ. &quot;Комитет нацбезопасности и обороны регистрирует законопроект о продлении срока прохождения ВВК (военно-врачебная комиссия – ред.) для ограниченно годных до 5 июня. То, что сейчас происходит – сплошной бардак и издевательство над людьми. Надо этот законопроект срочно выносить на рассмотрение и голосовать. И отправлять на подпись&quot;, - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук в своем Telegram-канале сообщила, что законопроект также предусматривает отмену повторного прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно пригодных до 25 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, ирина верещук, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Ирина Верещук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде предложили продлить прохождение медкомиссии для ограниченно годных

В Раде зарегистрировали проект о продлении медкомиссии для ограниченно годных

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий продлить до 5 июня прохождение медкомиссии для ограниченно пригодных к службе, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*.
Минобороны Украины 4 апреля 2024 года сообщало, что граждане Украины, имеющие статус "ограниченно годен" к воинской службе, должны до 4 февраля 2025 года заново пройти медкомиссию. Военнообязанные, которых повторная комиссия признает годными, будут проходить службу в рядах ВСУ.
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"Комитет нацбезопасности и обороны регистрирует законопроект о продлении срока прохождения ВВК (военно-врачебная комиссия – ред.) для ограниченно годных до 5 июня. То, что сейчас происходит – сплошной бардак и издевательство над людьми. Надо этот законопроект срочно выносить на рассмотрение и голосовать. И отправлять на подпись", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук в своем Telegram-канале сообщила, что законопроект также предусматривает отмену повторного прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно пригодных до 25 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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