Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия обсуждают создание центра по ремонту средств ПВО - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/pvo-1996192218.html
Россия и Белоруссия обсуждают создание центра по ремонту средств ПВО
Россия и Белоруссия обсуждают создание центра по ремонту средств ПВО - РИА Новости, 29.01.2025
Россия и Белоруссия обсуждают создание центра по ремонту средств ПВО
Белоруссия и Россия ведут переговоры о создании на белорусской территории сервисного центра по ремонту средств ПВО, сообщила пресс-служба Государственного... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:49:00+03:00
2025-01-29T18:49:00+03:00
россия
белоруссия
союзное государство
пво
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_74fd1148e547596d816560f722acc18b.jpg
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Белоруссия и Россия ведут переговоры о создании на белорусской территории сервисного центра по ремонту средств ПВО, сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета республики. "Госкомвоенпром ведет работу по созданию сервисного центра по ремонту средств противовоздушной обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета. Отмечается, что во вторник ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" стало местом проведения рабочей встречи между предприятиями Госкомвоенпрома и российской делегацией с участием представителей министерства обороны Белоруссии. "Белорусское оружейное ведомство представляли ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" и ОАО "Минский завод колесных тягачей". Российскую делегацию возглавил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Дзиркалн Вячеслав Карлович", - отмечается в публикации. Поясняется, что в ходе встречи обсуждались текущие вопросы реализации проекта по созданию на базе ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" сервисного центра по ремонту средств ПВО.
https://ria.ru/20250129/forum-1996118688.html
https://ria.ru/20250129/obse-1996115398.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_c30755c4861d1bc79c791f77189983c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, союзное государство, пво, в мире
Россия, Белоруссия, Союзное государство, ПВО, В мире
Россия и Белоруссия обсуждают создание центра по ремонту средств ПВО

Россия и Белоруссия обсуждают создание сервисного центра по ремонту средств ПВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Белоруссия и Россия ведут переговоры о создании на белорусской территории сервисного центра по ремонту средств ПВО, сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета республики.
"Госкомвоенпром ведет работу по созданию сервисного центра по ремонту средств противовоздушной обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Флаги с логотипом ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Жданова оценила совместное заявление России и Белоруссии по форуму ОБСЕ
Вчера, 15:06
Отмечается, что во вторник ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" стало местом проведения рабочей встречи между предприятиями Госкомвоенпрома и российской делегацией с участием представителей министерства обороны Белоруссии.
"Белорусское оружейное ведомство представляли ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" и ОАО "Минский завод колесных тягачей". Российскую делегацию возглавил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Дзиркалн Вячеслав Карлович", - отмечается в публикации.
Поясняется, что в ходе встречи обсуждались текущие вопросы реализации проекта по созданию на базе ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" сервисного центра по ремонту средств ПВО.
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Россия и Белоруссия призвали ОБСЕ избегать двойных стандартов
Вчера, 14:53
 
РоссияБелоруссияСоюзное государствоПВОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала