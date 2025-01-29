https://ria.ru/20250129/pvo-1996192218.html
Россия и Белоруссия обсуждают создание центра по ремонту средств ПВО
Россия и Белоруссия обсуждают создание центра по ремонту средств ПВО - РИА Новости, 29.01.2025
Россия и Белоруссия обсуждают создание центра по ремонту средств ПВО
Белоруссия и Россия ведут переговоры о создании на белорусской территории сервисного центра по ремонту средств ПВО, сообщила пресс-служба Государственного... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:49:00+03:00
2025-01-29T18:49:00+03:00
2025-01-29T18:49:00+03:00
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МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Белоруссия и Россия ведут переговоры о создании на белорусской территории сервисного центра по ремонту средств ПВО, сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета республики. "Госкомвоенпром ведет работу по созданию сервисного центра по ремонту средств противовоздушной обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета. Отмечается, что во вторник ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" стало местом проведения рабочей встречи между предприятиями Госкомвоенпрома и российской делегацией с участием представителей министерства обороны Белоруссии. "Белорусское оружейное ведомство представляли ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" и ОАО "Минский завод колесных тягачей". Российскую делегацию возглавил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Дзиркалн Вячеслав Карлович", - отмечается в публикации. Поясняется, что в ходе встречи обсуждались текущие вопросы реализации проекта по созданию на базе ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" сервисного центра по ремонту средств ПВО.
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россия, белоруссия, союзное государство, пво, в мире
Россия, Белоруссия, Союзное государство, ПВО, В мире
Россия и Белоруссия обсуждают создание центра по ремонту средств ПВО
Россия и Белоруссия обсуждают создание сервисного центра по ремонту средств ПВО