Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:19 29.01.2025 (обновлено: 02:28 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/pvo-1996023509.html
Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области
Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 29.01.2025
Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области
Минобороны России уничтожило 26 БПЛА в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:19:00+03:00
2025-01-29T02:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минобороны России уничтожило 26 БПЛА в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Враг предпринял очередную попытку массированной атаки по территории нашей области. Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 3 реактивных", - написал он.Богомаз уточнил, что пострадавших нет, оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области

Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах
Военнослужащие РФ на рабочих местах - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минобороны России уничтожило 26 БПЛА в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Враг предпринял очередную попытку массированной атаки по территории нашей области. Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 3 реактивных", - написал он.
Богомаз уточнил, что пострадавших нет, оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.
Сибирячок - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
"Знаем, как обмануть РЭБ". Что придумали московские инженеры для бойцов СВО
26 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала