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Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области
Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 29.01.2025
Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области
Минобороны России уничтожило 26 БПЛА в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:19:00+03:00
2025-01-29T02:19:00+03:00
2025-01-29T02:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минобороны России уничтожило 26 БПЛА в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Враг предпринял очередную попытку массированной атаки по территории нашей области. Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 3 реактивных", - написал он.Богомаз уточнил, что пострадавших нет, оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области
Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области, пострадавших нет