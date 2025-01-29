https://ria.ru/20250129/pvo-1996023509.html

Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области

Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 29.01.2025

Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области

Минобороны России уничтожило 26 БПЛА в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T02:19:00+03:00

2025-01-29T02:19:00+03:00

2025-01-29T02:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минобороны России уничтожило 26 БПЛА в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Враг предпринял очередную попытку массированной атаки по территории нашей области. Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 3 реактивных", - написал он.Богомаз уточнил, что пострадавших нет, оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)