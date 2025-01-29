https://ria.ru/20250129/putin-1996110587.html

ГД обратится в Конгресс и ООН из-за слов Карлсона о покушении на Путина

ГД обратится в Конгресс и ООН из-за слов Карлсона о покушении на Путина - РИА Новости, 29.01.2025

ГД обратится в Конгресс и ООН из-за слов Карлсона о покушении на Путина

Госдума обратится в Конгресс США и ООН после слов журналиста Такера Карлсона о подготовке администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена покушения на... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:27:00+03:00

2025-01-29T14:27:00+03:00

2025-01-29T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Госдума обратится в Конгресс США и ООН после слов журналиста Такера Карлсона о подготовке администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена покушения на Владимира Путина, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. "Государственная дума направит обращения к Конгрессу США и в Организацию Объединенных Наций с требованием провести расследование в связи с заявлением американского журналиста Такера Карлсона о подготовке покушения на убийство президента России (Владимира. — Прим. ред.) Путина <...> администрацией (Джо. — Прим. ред.) Байдена", — говорится в заявлении. С такой инициативой выступил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Главы всех фракций поддержали это предложение. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова Карлсона — американского гражданина, популярного журналиста, участвующего в политических процессах и имеющего свои источники информации, — требуют серьезного отношения."Обратимся в Конгресс с просьбой провести расследование ситуации. Она чревата глобальным конфликтом. Сами понимаете, что такое обсуждение вопроса убийства президента любой страны, в данном случае президента России", — подчеркнул он.Накануне Карлсон, не приведя каких-либо подробностей, заявил, что бывшая администрация США во главе с Байденом "пыталась убить" Путина.

https://ria.ru/20250128/peskov-1995869320.html

https://ria.ru/20250128/gosduma-1995955579.html

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