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ГД обратится в Конгресс и ООН из-за слов Карлсона о покушении на Путина - РИА Новости, 29.01.2025
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14:27 29.01.2025 (обновлено: 15:04 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/putin-1996110587.html
ГД обратится в Конгресс и ООН из-за слов Карлсона о покушении на Путина
ГД обратится в Конгресс и ООН из-за слов Карлсона о покушении на Путина - РИА Новости, 29.01.2025
ГД обратится в Конгресс и ООН из-за слов Карлсона о покушении на Путина
Госдума обратится в Конгресс США и ООН после слов журналиста Такера Карлсона о подготовке администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена покушения на... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:27:00+03:00
2025-01-29T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Госдума обратится в Конгресс США и ООН после слов журналиста Такера Карлсона о подготовке администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена покушения на Владимира Путина, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. "Государственная дума направит обращения к Конгрессу США и в Организацию Объединенных Наций с требованием провести расследование в связи с заявлением американского журналиста Такера Карлсона о подготовке покушения на убийство президента России (Владимира. — Прим. ред.) Путина &lt;...&gt; администрацией (Джо. — Прим. ред.) Байдена", — говорится в заявлении. С такой инициативой выступил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Главы всех фракций поддержали это предложение. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова Карлсона — американского гражданина, популярного журналиста, участвующего в политических процессах и имеющего свои источники информации, — требуют серьезного отношения."Обратимся в Конгресс с просьбой провести расследование ситуации. Она чревата глобальным конфликтом. Сами понимаете, что такое обсуждение вопроса убийства президента любой страны, в данном случае президента России", — подчеркнул он.Накануне Карлсон, не приведя каких-либо подробностей, заявил, что бывшая администрация США во главе с Байденом "пыталась убить" Путина.
https://ria.ru/20250128/peskov-1995869320.html
https://ria.ru/20250128/gosduma-1995955579.html
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Госдума РФ, ООН, Конгресс США, В мире, США, Россия, Такер Карлсон, Владимир Путин, Джо Байден
ГД обратится в Конгресс и ООН из-за слов Карлсона о покушении на Путина

ГД обратится в Конгресс США и ООН после слов Карлсона о покушении на Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Госдума обратится в Конгресс США и ООН после слов журналиста Такера Карлсона о подготовке администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена покушения на Владимира Путина, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
"Государственная дума направит обращения к Конгрессу США и в Организацию Объединенных Наций с требованием провести расследование в связи с заявлением американского журналиста Такера Карлсона о подготовке покушения на убийство президента России (Владимира. — Прим. ред.) Путина <...> администрацией (Джо. — Прим. ред.) Байдена", — говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Песков прокомментировал слова Карлсона о покушениях на Путина
28 января, 12:23
С такой инициативой выступил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Главы всех фракций поддержали это предложение.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова Карлсона — американского гражданина, популярного журналиста, участвующего в политических процессах и имеющего свои источники информации, — требуют серьезного отношения.
"Обратимся в Конгресс с просьбой провести расследование ситуации. Она чревата глобальным конфликтом. Сами понимаете, что такое обсуждение вопроса убийства президента любой страны, в данном случае президента России", — подчеркнул он.
Накануне Карлсон, не приведя каких-либо подробностей, заявил, что бывшая администрация США во главе с Байденом "пыталась убить" Путина.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Госдуме прокомментировали слова Карлсона о попытке Байдена убить Путина
28 января, 16:57
 
Госдума РФООНКонгресс СШАВ миреСШАРоссияТакер КарлсонВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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