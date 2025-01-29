https://ria.ru/20250129/putin-1995995073.html

Последний шанс: Запад делает отчаянную ставку на убийство Путина

Последний шанс: Запад делает отчаянную ставку на убийство Путина - РИА Новости, 29.01.2025

Последний шанс: Запад делает отчаянную ставку на убийство Путина

Известный американский журналист Такер Карлсон, которого многие даже прочили в вице-президенты США и который входит в доверенный круг Дональда Трампа, в своем... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:00:00+03:00

2025-01-29T08:00:00+03:00

2025-01-29T08:03:00+03:00

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Известный американский журналист Такер Карлсон, которого многие даже прочили в вице-президенты США и который входит в доверенный круг Дональда Трампа, в своем недавнем интервью заявил, что предыдущая администрация пыталась организовать убийство российского лидера Владимира Путина. Главным инициатором организации покушений был назван бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.Понятное дело, что отставные головы из администрации Байдена тут же назвали подобные утверждения "абсолютно ложными и безответственными", потому что "США не участвуют в планах физического устранения иностранных лидеров", а занимаются исключительно разведением единорогов и спасением китят и котят.О том, насколько Соединенные Штаты совершенно не участвуют в плохих делах, свидетельствуют первые же документы, рассекреченные ЦРУ в рамках объявленного Трампом опубликования ранее секретных дел вроде убийства Кеннеди.В частности, в 1962 году Объединенный комитет начальников штабов США разработал план "Нортвудс", в рамках которого американские спецслужбы должны были устроить целую серию кровавых провокаций и терактов (в том числе против своих собственных граждан), чтобы обвинить в них власти Кубы и получить повод для военного вторжения в страну с последующей ликвидацией кубинского руководства. Интересно, что тогдашний президент Кеннеди этот план отверг — и очень скоро был убит сам.У Соединенных Штатов чрезвычайно богатая история из убийств и провокаций, но впервые экстерриториальные и внесудебные убийства опасных для США фигур были полностью легализованы Джорджем Бушем, который в 2001 году подписал так называемый "Патриотический акт", где спецслужбам был дан официальный зеленый свет на устранение любых неугодных лиц. Барак Обама, в свою очередь, практику "целевых убийств" значительно углубил и расширил."Миротворец" Трамп не только не отменил соответствующую практику, но и окунулся в нее с головой: по его личному указанию в 2020-м был убит иранский генерал Касем Сулеймани.После начала СВО с завидной периодичностью среди западных официальных лиц и в СМИ начала подниматься тема физического устранения президента России. Например, к этому призывал американский сенатор Линдси Грэм, а издание Foreign Policy в июле 2024 года опубликовало материал, согласно которому тогдашние власти США на фоне срыва планов по нанесению нашей стране военного поражения на Украине рассматривали различные сценарии, в том числе государственный переворот и физическое устранение национального лидера.Очевидно, что со стороны Трампа в отношении Путина срочных, прямых и непосредственных планов по устранению последнего нет, но парадоксальным образом на данный момент угроза покушения на российского лидера не уменьшается, а серьезно увеличивается.После победы Трампа на выборах президента США последним прибежищем и активом глобалистско-атлантических элит стали Евросоюз и европейская часть НАТО. В начале января этого года глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что "ЕС готов занять место США в поддержке Украины", что обозначает очень важный поворот в экзистенциальном целеполагании объединившихся в решающей битве против России европейских и атлантических элит. По факту их главной и единственной "скрепой" осталась поддержка Украины, потому что с ее поражением весь картонный домик довоенного мироустройства окончательно падет — и они это знают.Евроатлантисты не без оснований видят своим могильщиком и могильщиком киевского режима именно Путина и считают, что при его физической ликвидации у них еще сохраняются шансы на восстановление своего былого влияния. Они уже этого не скрывают, в частности, голос глобалистов — Фонд Карнеги* — заявил, что "без Путина не будет России", а влиятельный мозговой центр Atlantic Council прямо сказал, что "Путин не остановится, если его не остановить".Есть все основания полагать, что потенциальным исполнителем покушения на Путина наши противники выбрали спецслужбы Украины, которые уже доказали, что готовы исполнить любой кровавый приказ своих хозяев. Операция информационного прикрытия уже началась: та же Каллас заявила, что "Украина имеет право защищать себя и, согласно международному праву, это право распространяется за пределы ее границ".Коллапс фронта, экспоненциально растущие потери ВСУ, стачивание стратегических резервов, распад и дезертирство целых бригад (даже подготовленных НАТО), к которым присовокупилось грядущее расследование ФБР и Минюста США по поводу того, куда именно пошли многие миллиарды долларов, выделенные администрацией Байдена на Украину, оставляют нашим смертельным врагам очень небольшое окно возможностей, и есть признаки того, что они готовы пойти на последние, отчаянные шаги.Наши власти и лидер страны в курсе возрастающих угроз. В свое время постпредство России при ООН заявило о связи украинских и западных спецслужб с организацией террористических атак на территории России, а вчера пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что "для охраны президента российские спецслужбы принимают все меры".Загнанный в угол бешеный шакал еще может куснуть — и поэтому мы свернем ему голову в железных рукавицах. * Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

https://ria.ru/20250128/ssha-1995817193.html

https://ria.ru/20250128/gosduma-1995875913.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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аналитика, в мире, сша, россия, владимир путин, украина