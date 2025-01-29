https://ria.ru/20250129/pulkovo-1996032822.html

Аэропорт Пулково возобновил работу

Аэропорт Пулково возобновил работу - РИА Новости, 29.01.2025

Аэропорт Пулково возобновил работу

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Петербурга "Пулково", сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T05:51:00+03:00

2025-01-29T05:51:00+03:00

2025-01-29T05:53:00+03:00

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

санкт-петербург

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Петербурга "Пулково", сообщила Росавиация в Telegram-канале."В аэропорту Пулково в 04:32 МСК были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя Росавиации.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, санкт-петербург