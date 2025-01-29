https://ria.ru/20250129/pulkovo-1996032822.html
Аэропорт Пулково возобновил работу
Аэропорт Пулково возобновил работу - РИА Новости, 29.01.2025
Аэропорт Пулково возобновил работу
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Петербурга "Пулково", сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:51:00+03:00
2025-01-29T05:51:00+03:00
2025-01-29T05:53:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
санкт-петербург
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Петербурга "Пулково", сообщила Росавиация в Telegram-канале."В аэропорту Пулково в 04:32 МСК были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя Росавиации.
https://ria.ru/20250129/kazan-1996025162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково возобновил работу
В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов