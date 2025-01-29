В Москве заметили самую маленькую птицу в России
В московском парке заметили желтоголового королька, самую маленькую птицу в РФ
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыЖелтоголовый королек
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Желтоголовый королек. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В московском национальном парке "Лосиный остров" заметили самую маленькую птицу России — желтоголового королька, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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"Вес птахи составляет около пяти граммов, длина тела не превышает десяти сантиметров. Из-за малого размера и быстрого обмена веществ королек постоянно находится в поиске корма. Питается мелкими беспозвоночными и их личинками", — говорится в публикации.
В департаменте отметили, что птица представляет аборигенный для Москвы вид, на зимовку не улетает. Только в годы, когда корма недостаточно, она может перемещаться в более южные регионы.
"Если птица тревожится, ярко-желтые перышки на голове приподнимаются и образуют похожий на корону хохолок. Отсюда и название", — пояснили в ведомстве.
Желтоголовый королек занесен в надзорный список Красной книги Москвы.
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