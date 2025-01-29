https://ria.ru/20250129/ptitsa-1996073112.html

В Москве заметили самую маленькую птицу в России

В Москве заметили самую маленькую птицу в России - РИА Новости, 29.01.2025

В Москве заметили самую маленькую птицу в России

В московском национальном парке "Лосиный остров" заметили самую маленькую птицу России — желтоголового королька, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:43:00+03:00

2025-01-29T11:43:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В московском национальном парке "Лосиный остров" заметили самую маленькую птицу России — желтоголового королька, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Вес птахи составляет около пяти граммов, длина тела не превышает десяти сантиметров. Из-за малого размера и быстрого обмена веществ королек постоянно находится в поиске корма. Питается мелкими беспозвоночными и их личинками", — говорится в публикации.В департаменте отметили, что птица представляет аборигенный для Москвы вид, на зимовку не улетает. Только в годы, когда корма недостаточно, она может перемещаться в более южные регионы. "Если птица тревожится, ярко-желтые перышки на голове приподнимаются и образуют похожий на корону хохолок. Отсюда и название", — пояснили в ведомстве.Желтоголовый королек занесен в надзорный список Красной книги Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, общество