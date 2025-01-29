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В Москве заметили самую маленькую птицу в России - РИА Новости, 29.01.2025
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11:43 29.01.2025 (обновлено: 12:42 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/ptitsa-1996073112.html
В Москве заметили самую маленькую птицу в России
В Москве заметили самую маленькую птицу в России - РИА Новости, 29.01.2025
В Москве заметили самую маленькую птицу в России
В московском национальном парке "Лосиный остров" заметили самую маленькую птицу России — желтоголового королька, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:43:00+03:00
2025-01-29T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В московском национальном парке "Лосиный остров" заметили самую маленькую птицу России — желтоголового королька, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. &quot;Вес птахи составляет около пяти граммов, длина тела не превышает десяти сантиметров. Из-за малого размера и быстрого обмена веществ королек постоянно находится в поиске корма. Питается мелкими беспозвоночными и их личинками&quot;, — говорится в публикации.В департаменте отметили, что птица представляет аборигенный для Москвы вид, на зимовку не улетает. Только в годы, когда корма недостаточно, она может перемещаться в более южные регионы. "Если птица тревожится, ярко-желтые перышки на голове приподнимаются и образуют похожий на корону хохолок. Отсюда и название", — пояснили в ведомстве.Желтоголовый королек занесен в надзорный список Красной книги Москвы.
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В Москве заметили самую маленькую птицу в России

В московском парке заметили желтоголового королька, самую маленькую птицу в РФ

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыЖелтоголовый королек
Желтоголовый королек - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Желтоголовый королек. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В московском национальном парке "Лосиный остров" заметили самую маленькую птицу России — желтоголового королька, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«

"Вес птахи составляет около пяти граммов, длина тела не превышает десяти сантиметров. Из-за малого размера и быстрого обмена веществ королек постоянно находится в поиске корма. Питается мелкими беспозвоночными и их личинками", — говорится в публикации.

В департаменте отметили, что птица представляет аборигенный для Москвы вид, на зимовку не улетает. Только в годы, когда корма недостаточно, она может перемещаться в более южные регионы.
"Если птица тревожится, ярко-желтые перышки на голове приподнимаются и образуют похожий на корону хохолок. Отсюда и название", — пояснили в ведомстве.
Желтоголовый королек занесен в надзорный список Красной книги Москвы.
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