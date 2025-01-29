https://ria.ru/20250129/propavshiy-1996062898.html

В Курской области создадут единый открытый список пропавших

В Курской области создадут единый открытый список пропавших - РИА Новости, 29.01.2025

В Курской области создадут единый открытый список пропавших

Единый открытый список пропавших в Курской области граждан будет сформирован и размещен на ресурсах правительства региона и других платформах, сообщил по итогам РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:49:00+03:00

2025-01-29T10:49:00+03:00

2025-01-29T10:49:00+03:00

россия

курская область

суджанский район

александр хинштейн

татьяна москалькова

владимир путин

вооруженные силы украины

российский красный крест

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КУРСК, 29 янв – РИА Новости. Единый открытый список пропавших в Курской области граждан будет сформирован и размещен на ресурсах правительства региона и других платформах, сообщил по итогам заседания рабочей группы врио курского губернатора Александр Хинштейн. "Как и обещал ранее на встрече с жителями приграничья, провели первое заседание рабочей группы по формированию единого и открытого списка курян, связь с которыми утратили родственники… В ходе заседания определили порядок работы и механизмы формирования единого открытого списка пропавших. Этот список будет размещаться на ресурсах правительства Курской области, а также на других платформах", - сообщил Хинштейн. Врио губернатора уточнил, что на заседании присутствовали не только официальные лица, включая уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову (посредством видеоконференцсвязи), но и родственники пропавших, а также волонтеры и представители Российского Красного Креста. "Задача региона – стать точкой сборки для формирования открытого и единого списка. При этом все данные, которые будут в него включены, должны быть тщательно верифицированы и подтверждены. Мы обсудили, как это сделать, и нашли общее понимание. Очень надеюсь, что проводимая работа в самое ближайшее время даст свои плоды: появятся четкие, доступные и актуальные списки. Это, с одной стороны, успокоит родственников пропавших, которые увидят, что их близкие не забыты и не брошены", - добавил он. Ранее Москалькова сообщала, что совместно с Хинштейном они составляют список жителей приграничья, на которое совершили нападение ВСУ в августе 2024 года. Военнослужащие группировки "Север" ранее сообщали РИА Новости о телах замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе связанных, которые были обнаружены в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Главным военным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). По данным следствия, в январе 2025 года боевики ВСУ, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвалах жилых домов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241026/rkk-1980205733.html

https://ria.ru/20250109/moskalkova-1993003591.html

https://ria.ru/20240927/volontery-1974983094.html

россия

курская область

суджанский район

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россия, курская область, суджанский район, александр хинштейн, татьяна москалькова, владимир путин, вооруженные силы украины, российский красный крест, следственный комитет россии (ск рф)