https://ria.ru/20250129/propavshiy-1996062898.html
В Курской области создадут единый открытый список пропавших
В Курской области создадут единый открытый список пропавших - РИА Новости, 29.01.2025
В Курской области создадут единый открытый список пропавших
Единый открытый список пропавших в Курской области граждан будет сформирован и размещен на ресурсах правительства региона и других платформах, сообщил по итогам РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:49:00+03:00
2025-01-29T10:49:00+03:00
2025-01-29T10:49:00+03:00
россия
курская область
суджанский район
александр хинштейн
татьяна москалькова
владимир путин
вооруженные силы украины
российский красный крест
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КУРСК, 29 янв – РИА Новости. Единый открытый список пропавших в Курской области граждан будет сформирован и размещен на ресурсах правительства региона и других платформах, сообщил по итогам заседания рабочей группы врио курского губернатора Александр Хинштейн. "Как и обещал ранее на встрече с жителями приграничья, провели первое заседание рабочей группы по формированию единого и открытого списка курян, связь с которыми утратили родственники… В ходе заседания определили порядок работы и механизмы формирования единого открытого списка пропавших. Этот список будет размещаться на ресурсах правительства Курской области, а также на других платформах", - сообщил Хинштейн. Врио губернатора уточнил, что на заседании присутствовали не только официальные лица, включая уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову (посредством видеоконференцсвязи), но и родственники пропавших, а также волонтеры и представители Российского Красного Креста. "Задача региона – стать точкой сборки для формирования открытого и единого списка. При этом все данные, которые будут в него включены, должны быть тщательно верифицированы и подтверждены. Мы обсудили, как это сделать, и нашли общее понимание. Очень надеюсь, что проводимая работа в самое ближайшее время даст свои плоды: появятся четкие, доступные и актуальные списки. Это, с одной стороны, успокоит родственников пропавших, которые увидят, что их близкие не забыты и не брошены", - добавил он. Ранее Москалькова сообщала, что совместно с Хинштейном они составляют список жителей приграничья, на которое совершили нападение ВСУ в августе 2024 года. Военнослужащие группировки "Север" ранее сообщали РИА Новости о телах замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе связанных, которые были обнаружены в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Главным военным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). По данным следствия, в январе 2025 года боевики ВСУ, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвалах жилых домов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241026/rkk-1980205733.html
https://ria.ru/20250109/moskalkova-1993003591.html
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россия, курская область, суджанский район, александр хинштейн, татьяна москалькова, владимир путин, вооруженные силы украины, российский красный крест, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Курская область, Суджанский район, Александр Хинштейн, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Российский Красный Крест, Следственный комитет России (СК РФ)
КУРСК, 29 янв – РИА Новости. Единый открытый список пропавших в Курской области граждан будет сформирован и размещен на ресурсах правительства региона и других платформах, сообщил по итогам заседания рабочей группы врио курского губернатора Александр Хинштейн.
"Как и обещал ранее на встрече с жителями приграничья, провели первое заседание рабочей группы по формированию единого и открытого списка курян, связь с которыми утратили родственники… В ходе заседания определили порядок работы и механизмы формирования единого открытого списка пропавших. Этот список будет размещаться на ресурсах правительства Курской области
, а также на других платформах", - сообщил Хинштейн
.
Врио губернатора уточнил, что на заседании присутствовали не только официальные лица, включая уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову
(посредством видеоконференцсвязи), но и родственники пропавших, а также волонтеры и представители Российского Красного Креста
.
"Задача региона – стать точкой сборки для формирования открытого и единого списка. При этом все данные, которые будут в него включены, должны быть тщательно верифицированы и подтверждены. Мы обсудили, как это сделать, и нашли общее понимание. Очень надеюсь, что проводимая работа в самое ближайшее время даст свои плоды: появятся четкие, доступные и актуальные списки. Это, с одной стороны, успокоит родственников пропавших, которые увидят, что их близкие не забыты и не брошены", - добавил он.
Ранее Москалькова сообщала, что совместно с Хинштейном они составляют список жителей приграничья, на которое совершили нападение ВСУ
в августе 2024 года.
Военнослужащие группировки "Север" ранее сообщали РИА Новости о телах замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе связанных, которые были обнаружены в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе
Курской области.
Главным военным следственным управлением СК
России было возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
По данным следствия, в январе 2025 года боевики ВСУ, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвалах жилых домов.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Ранее президент России Владимир Путин
на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.