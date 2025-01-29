https://ria.ru/20250129/primore-1996039707.html

В Приморье завели дело из-за складирования мусора в заказнике

В Приморье завели дело из-за складирования мусора в заказнике - РИА Новости, 29.01.2025

В Приморье завели дело из-за складирования мусора в заказнике

Уголовное дело о нарушении режима особо охраняемой природной территории возбудили в Приморье по факту складирования бытовых отходов на площади более 18 гектаров РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:27:00+03:00

2025-01-29T08:27:00+03:00

2025-01-29T08:27:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении режима особо охраняемой природной территории возбудили в Приморье по факту складирования бытовых отходов на площади более 18 гектаров в природном заказнике "Полтавский", ущерб экосистеме оценивается в сумму более 387 миллионов рублей, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. "При проведении выездной проверки на территории государственного природного биологического (зоологического) заказника регионального значения "Полтавский" выявлено складирование бытовых отходов на площади более 18 гектар. Установлена организация, вывозившая мусор на особо охраняемую природную территорию. Незаконными действиями экосистеме заказника причинен значительный ущерб на сумму более 387 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам рассмотрения направленных природоохранным прокурором материалов возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий).

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происшествия, россия