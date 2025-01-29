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Прокуратура обжаловала заочный приговор мэру Днепропетровска Филатову - РИА Новости, 29.01.2025
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06:15 29.01.2025 (обновлено: 06:29 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/prigovor-1996033446.html
Прокуратура обжаловала заочный приговор мэру Днепропетровска Филатову
Прокуратура обжаловала заочный приговор мэру Днепропетровска Филатову - РИА Новости, 29.01.2025
Прокуратура обжаловала заочный приговор мэру Днепропетровска Филатову
Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор мэру города Днепропетровск Борису Филатову, получившему заочно девять лет колонии по обвинению в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T06:15:00+03:00
2025-01-29T06:29:00+03:00
происшествия
россия
днепропетровск
москва
борис филатов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор мэру города Днепропетровск Борису Филатову, получившему заочно девять лет колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии и возбуждении ненависти, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Молодцов. "Внесено апелляционное представление", - сказал защитник. Содержания данного апелляционного представления адвокат не уточнил. По его словам, он пока не подавал жалобу на приговор Филатову. Ранее Филатова признали виновным по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды). Суд также лишил 52-летнего Филатова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года. Как отмечала столичная прокуратура, в апреле 2022 года Филатов разместил в своем телеграм-канале обращение, выражающее презрительное и враждебное отношение к русским, а также побуждающее к совершению в отношении них насильственных действий. В дальнейшем он опубликовал это обращение в соцсетях. Там же им были опубликованы фейки об армии. Басманный суд Москвы в сентябре 2023 года заочно арестовал Филатова, он был объявлен в розыск. В апреле 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Филатова, который в соцсетях опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру. Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241112/pediatr-1983306770.html
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происшествия, россия, днепропетровск, москва, борис филатов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Днепропетровск, Москва, Борис Филатов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Прокуратура обжаловала заочный приговор мэру Днепропетровска Филатову

Прокуратура внесла апелляцию на приговор мэру Днепропетровска Филатову

© Фото : Днепровский городской советМэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов
Мэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Днепровский городской совет
Мэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор мэру города Днепропетровск Борису Филатову, получившему заочно девять лет колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии и возбуждении ненависти, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Молодцов.
"Внесено апелляционное представление", - сказал защитник.
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Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года колонии за фейки об армии
12 ноября 2024, 15:19
Содержания данного апелляционного представления адвокат не уточнил. По его словам, он пока не подавал жалобу на приговор Филатову.
Ранее Филатова признали виновным по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды).
Суд также лишил 52-летнего Филатова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года.
Как отмечала столичная прокуратура, в апреле 2022 года Филатов разместил в своем телеграм-канале обращение, выражающее презрительное и враждебное отношение к русским, а также побуждающее к совершению в отношении них насильственных действий. В дальнейшем он опубликовал это обращение в соцсетях. Там же им были опубликованы фейки об армии.
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В апреле 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Филатова, который в соцсетях опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру.
Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.
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ПроисшествияРоссияДнепропетровскМоскваБорис ФилатовАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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