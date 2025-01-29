Прокуратура обжаловала заочный приговор мэру Днепропетровска Филатову
Прокуратура внесла апелляцию на приговор мэру Днепропетровска Филатову
© Фото : Днепровский городской советМэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов
© Фото : Днепровский городской совет
Мэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор мэру города Днепропетровск Борису Филатову, получившему заочно девять лет колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии и возбуждении ненависти, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Молодцов.
"Внесено апелляционное представление", - сказал защитник.
Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года колонии за фейки об армии
12 ноября 2024, 15:19
Содержания данного апелляционного представления адвокат не уточнил. По его словам, он пока не подавал жалобу на приговор Филатову.
Ранее Филатова признали виновным по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды).
Суд также лишил 52-летнего Филатова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года.
Как отмечала столичная прокуратура, в апреле 2022 года Филатов разместил в своем телеграм-канале обращение, выражающее презрительное и враждебное отношение к русским, а также побуждающее к совершению в отношении них насильственных действий. В дальнейшем он опубликовал это обращение в соцсетях. Там же им были опубликованы фейки об армии.
Суд в Москве заочно арестовал Чирикову* за фейки про армию
11 декабря 2024, 10:01
Басманный суд Москвы в сентябре 2023 года заочно арестовал Филатова, он был объявлен в розыск.
В апреле 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Филатова, который в соцсетях опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру.
Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.
Украинскую журналистку будут судить за фейки о российской армии
2 декабря 2024, 15:49