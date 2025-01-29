https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996203353.html

Глава ПМР призвал ЕС озвучить детали помощи для решения кризиса в регионе

Глава ПМР призвал ЕС озвучить детали помощи для решения кризиса в регионе - РИА Новости, 29.01.2025

Глава ПМР призвал ЕС озвучить детали помощи для решения кризиса в регионе

Приднестровье призывает представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса, заявил РИА Новости глава непризнанной... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T20:21:00+03:00

2025-01-29T20:21:00+03:00

2025-01-29T20:21:00+03:00

молдавия

кишинев

тирасполь

вадим красносельский

дорин речан

евросоюз

газпром

транзит газа через украину

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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Приднестровье призывает представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Ранее в среду в бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в ПМР за счет гранта Евросоюза. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса. Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил в понедельник, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. "Хотелось бы, чтобы и европейские коллеги, имеющие отношение к выделению этой гуманитарной помощи, включились в обсуждение, озвучили свою позицию, детали, параметры – рабочие моменты, без которых невозможно на практике реализовать даже самое благое дело", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250129/krizis-1996091172.html

https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996076744.html

молдавия

кишинев

тирасполь

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молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, дорин речан, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире