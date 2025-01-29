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Глава ПМР призвал ЕС озвучить детали помощи для решения кризиса в регионе - РИА Новости, 29.01.2025
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20:21 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996203353.html
Глава ПМР призвал ЕС озвучить детали помощи для решения кризиса в регионе
Глава ПМР призвал ЕС озвучить детали помощи для решения кризиса в регионе - РИА Новости, 29.01.2025
Глава ПМР призвал ЕС озвучить детали помощи для решения кризиса в регионе
Приднестровье призывает представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса, заявил РИА Новости глава непризнанной... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T20:21:00+03:00
2025-01-29T20:21:00+03:00
молдавия
кишинев
тирасполь
вадим красносельский
дорин речан
евросоюз
газпром
транзит газа через украину
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Приднестровье призывает представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Ранее в среду в бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в ПМР за счет гранта Евросоюза. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса. Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил в понедельник, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. "Хотелось бы, чтобы и европейские коллеги, имеющие отношение к выделению этой гуманитарной помощи, включились в обсуждение, озвучили свою позицию, детали, параметры – рабочие моменты, без которых невозможно на практике реализовать даже самое благое дело", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250129/krizis-1996091172.html
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молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, дорин речан, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире
Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Глава ПМР призвал ЕС озвучить детали помощи для решения кризиса в регионе

Глава Приднестровья Красносельский призвал ЕС озвучить детали помощи региону

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Приднестровье призывает представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее в среду в бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в ПМР за счет гранта Евросоюза. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Представители Молдавии и Приднестровья обсудят помощь ЕС
Вчера, 12:57
Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил в понедельник, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене.
«
"Хотелось бы, чтобы и европейские коллеги, имеющие отношение к выделению этой гуманитарной помощи, включились в обсуждение, озвучили свою позицию, детали, параметры – рабочие моменты, без которых невозможно на практике реализовать даже самое благое дело", - сказал Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Приднестровье поддержали решение ЕС предоставить экстренный грант
Вчера, 11:59
 
МолдавияКишиневТираспольВадим КрасносельскийДорин РечанЕвросоюзГазпромтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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