Приднестровье вернет Молдавии три миллиона кубометров газа
Красносельский: ПМР вернет Молдавии выделенные три миллиона кубометров газа
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкРезервуары с дизельным топливом у котельной "Тирастеплоэнерго", предназначенной для обогрева Республиканской клинической больницы в Тирасполе
Резервуары с дизельным топливом у котельной "Тирастеплоэнерго", предназначенной для обогрева Республиканской клинической больницы в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Приднестровье вернет Молдавии 3 миллиона кубометров газа, которые выделил Кишинев в связи с энергокризисом, заявил в среду в Бендерах журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса.
"Мы, конечно, обратились в "Молдовагаз" за выделением трех миллионов кубометров газа. Это не безвозмездно. Мы гарантируем либо их возврат в натуральном выражении, то есть газом 3 миллиона, либо их оплату до 1 марта. И вот комиссия по ЧС Молдовы приняла данное решение, за что и спасибо", - сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья напомнил, что еще в декабре прошлого года ПМР удалось сэкономить в трубе 13 миллионов кубометров газа. По его словам, для этого пришлось остановить крупные предприятия, которые остались без газа и заработка. "Это было сделано для того, чтобы оставить газ в системе, эти 13 миллионов для того, чтобы дать газ в многоэтажную застройку, ну и иные социальные объекты. Но этот газ заканчивается", - отметил Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.