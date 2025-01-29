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Приднестровье вернет Молдавии три миллиона кубометров газа - РИА Новости, 29.01.2025
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13:11 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996093000.html
Приднестровье вернет Молдавии три миллиона кубометров газа
Приднестровье вернет Молдавии три миллиона кубометров газа - РИА Новости, 29.01.2025
Приднестровье вернет Молдавии три миллиона кубометров газа
Приднестровье вернет Молдавии 3 миллиона кубометров газа, которые выделил Кишинев в связи с энергокризисом, заявил в среду в Бендерах журналистам глава... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:11:00+03:00
2025-01-29T13:11:00+03:00
молдавия
кишинев
бендеры
вадим красносельский
дорин речан
молдовагаз
газпром
транзит газа через украину
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Приднестровье вернет Молдавии 3 миллиона кубометров газа, которые выделил Кишинев в связи с энергокризисом, заявил в среду в Бендерах журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. "Мы, конечно, обратились в "Молдовагаз" за выделением трех миллионов кубометров газа. Это не безвозмездно. Мы гарантируем либо их возврат в натуральном выражении, то есть газом 3 миллиона, либо их оплату до 1 марта. И вот комиссия по ЧС Молдовы приняла данное решение, за что и спасибо", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья напомнил, что еще в декабре прошлого года ПМР удалось сэкономить в трубе 13 миллионов кубометров газа. По его словам, для этого пришлось остановить крупные предприятия, которые остались без газа и заработка. "Это было сделано для того, чтобы оставить газ в системе, эти 13 миллионов для того, чтобы дать газ в многоэтажную застройку, ну и иные социальные объекты. Но этот газ заканчивается", - отметил Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250124/pmr-1995414850.html
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молдавия, кишинев, бендеры, вадим красносельский, дорин речан, молдовагаз, газпром, транзит газа через украину, в мире
Молдавия, Кишинев, Бендеры, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Приднестровье вернет Молдавии три миллиона кубометров газа

Красносельский: ПМР вернет Молдавии выделенные три миллиона кубометров газа

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкРезервуары с дизельным топливом у котельной "Тирастеплоэнерго", предназначенной для обогрева Республиканской клинической больницы в Тирасполе
Резервуары с дизельным топливом у котельной Тирастеплоэнерго, предназначенной для обогрева Республиканской клинической больницы в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Резервуары с дизельным топливом у котельной "Тирастеплоэнерго", предназначенной для обогрева Республиканской клинической больницы в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Приднестровье вернет Молдавии 3 миллиона кубометров газа, которые выделил Кишинев в связи с энергокризисом, заявил в среду в Бендерах журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса.
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"Мы, конечно, обратились в "Молдовагаз" за выделением трех миллионов кубометров газа. Это не безвозмездно. Мы гарантируем либо их возврат в натуральном выражении, то есть газом 3 миллиона, либо их оплату до 1 марта. И вот комиссия по ЧС Молдовы приняла данное решение, за что и спасибо", - сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья напомнил, что еще в декабре прошлого года ПМР удалось сэкономить в трубе 13 миллионов кубометров газа. По его словам, для этого пришлось остановить крупные предприятия, которые остались без газа и заработка. "Это было сделано для того, чтобы оставить газ в системе, эти 13 миллионов для того, чтобы дать газ в многоэтажную застройку, ну и иные социальные объекты. Но этот газ заканчивается", - отметил Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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МолдавияКишиневБендерыВадим КрасносельскийДорин РечанМолдовагазГазпромтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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