Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья, заявил глава ПМР
Глава ПМР Красносельский: РФ выделит кредит на покупку газа для Приднестровья
© Getty Images / Pierre CromГазопровод в Молдавии
© Getty Images / Pierre Crom
Газопровод в Молдавии. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья, заявил журналистам глава непризнанной республики Вадим Красносельский.
"Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит, определенный заем. Это деньги для возврата, то есть, в принципе, они не бесплатные, как это любят об этом порассуждать. Этими деньгами, этими ресурсами мы кредитуем "Тираспольтрансгаз", и они рассчитываются за поставляемый газ со стороны "Молдовагаза", — сказал он.
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По словам Красносельского, переговоры пока идут.
"Все надо, так сказать, облачить в юридическую оболочку. Пока решения по этой сделке, в принципе, нет. Но, насколько мне известно, оно может состояться в любой момент. Поэтому, если Молдова не будет задерживать, по большому счету, вся эта юридическая сделка срастется, и, конечно же, в Приднестровье поступит газ, который мы оплатим", — добавил приднестровский лидер.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной центральным властям территорией.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах в условиях зимы нет отопления и горячей воды.
На этой неделе стало известно, что Евросоюз выделит Молдавии экстренный финансовый грант для закупок газа. Кишинев, в свою очередь, предоставит Тирасполю газ, купленный на эти деньги, а взамен получит бесплатную электроэнергию с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории ПМР.
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