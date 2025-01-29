https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996082824.html

Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья, заявил глава ПМР

Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья, заявил глава ПМР - РИА Новости, 29.01.2025

Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья, заявил глава ПМР

Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья, заявил журналистам глава непризнанной республики Вадим Красносельский. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:22:00+03:00

2025-01-29T12:22:00+03:00

2025-01-29T13:06:00+03:00

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в мире

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

природный газ

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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья, заявил журналистам глава непризнанной республики Вадим Красносельский."Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит, определенный заем. Это деньги для возврата, то есть, в принципе, они не бесплатные, как это любят об этом порассуждать. Этими деньгами, этими ресурсами мы кредитуем "Тираспольтрансгаз", и они рассчитываются за поставляемый газ со стороны "Молдовагаза", — сказал он.По словам Красносельского, переговоры пока идут."Все надо, так сказать, облачить в юридическую оболочку. Пока решения по этой сделке, в принципе, нет. Но, насколько мне известно, оно может состояться в любой момент. Поэтому, если Молдова не будет задерживать, по большому счету, вся эта юридическая сделка срастется, и, конечно же, в Приднестровье поступит газ, который мы оплатим", — добавил приднестровский лидер.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах в условиях зимы нет отопления и горячей воды.На этой неделе стало известно, что Евросоюз выделит Молдавии экстренный финансовый грант для закупок газа. Кишинев, в свою очередь, предоставит Тирасполю газ, купленный на эти деньги, а взамен получит бесплатную электроэнергию с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории ПМР.

https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, природный газ