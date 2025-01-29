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Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья, заявил глава ПМР - РИА Новости, 29.01.2025
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12:22 29.01.2025 (обновлено: 13:06 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996082824.html
Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья, заявил глава ПМР
Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья, заявил глава ПМР - РИА Новости, 29.01.2025
Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья, заявил глава ПМР
Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья, заявил журналистам глава непризнанной республики Вадим Красносельский. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:22:00+03:00
2025-01-29T13:06:00+03:00
россия
в мире
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
природный газ
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья, заявил журналистам глава непризнанной республики Вадим Красносельский."Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит, определенный заем. Это деньги для возврата, то есть, в принципе, они не бесплатные, как это любят об этом порассуждать. Этими деньгами, этими ресурсами мы кредитуем "Тираспольтрансгаз", и они рассчитываются за поставляемый газ со стороны "Молдовагаза", — сказал он.По словам Красносельского, переговоры пока идут."Все надо, так сказать, облачить в юридическую оболочку. Пока решения по этой сделке, в принципе, нет. Но, насколько мне известно, оно может состояться в любой момент. Поэтому, если Молдова не будет задерживать, по большому счету, вся эта юридическая сделка срастется, и, конечно же, в Приднестровье поступит газ, который мы оплатим", — добавил приднестровский лидер.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах в условиях зимы нет отопления и горячей воды.На этой неделе стало известно, что Евросоюз выделит Молдавии экстренный финансовый грант для закупок газа. Кишинев, в свою очередь, предоставит Тирасполю газ, купленный на эти деньги, а взамен получит бесплатную электроэнергию с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории ПМР.
https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html
https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html
россия
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россия, в мире, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, природный газ
Россия, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, Природный газ
Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья, заявил глава ПМР

Глава ПМР Красносельский: РФ выделит кредит на покупку газа для Приднестровья

© Getty Images / Pierre CromГазопровод в Молдавии
Газопровод в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Getty Images / Pierre Crom
Газопровод в Молдавии. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья, заявил журналистам глава непризнанной республики Вадим Красносельский.
"Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит, определенный заем. Это деньги для возврата, то есть, в принципе, они не бесплатные, как это любят об этом порассуждать. Этими деньгами, этими ресурсами мы кредитуем "Тираспольтрансгаз", и они рассчитываются за поставляемый газ со стороны "Молдовагаза", — сказал он.
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По словам Красносельского, переговоры пока идут.
"Все надо, так сказать, облачить в юридическую оболочку. Пока решения по этой сделке, в принципе, нет. Но, насколько мне известно, оно может состояться в любой момент. Поэтому, если Молдова не будет задерживать, по большому счету, вся эта юридическая сделка срастется, и, конечно же, в Приднестровье поступит газ, который мы оплатим", — добавил приднестровский лидер.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной центральным властям территорией.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах в условиях зимы нет отопления и горячей воды.
На этой неделе стало известно, что Евросоюз выделит Молдавии экстренный финансовый грант для закупок газа. Кишинев, в свою очередь, предоставит Тирасполю газ, купленный на эти деньги, а взамен получит бесплатную электроэнергию с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории ПМР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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3 января, 08:00
 
РоссияВ миреПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийПриродный газ
 
 
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