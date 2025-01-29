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В Приднестровье поддержали решение ЕС предоставить экстренный грант - РИА Новости, 29.01.2025
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11:59 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996076744.html
В Приднестровье поддержали решение ЕС предоставить экстренный грант
В Приднестровье поддержали решение ЕС предоставить экстренный грант - РИА Новости, 29.01.2025
В Приднестровье поддержали решение ЕС предоставить экстренный грант
Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для поддержки непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в период... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:59:00+03:00
2025-01-29T11:59:00+03:00
жкх
тирасполь
кишинев
приднестровская молдавская республика
евросоюз
газпром
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для поддержки непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в период энергетического кризиса, сообщает пресс-служба приднестровского МИД. "Приднестровье приветствует намерение ЕС предоставить экстренный финансовый грант для оказания краткосрочной поддержки республике в обстоятельствах гуманитарно-энергетического кризиса", - говорится в сообщении. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html
тирасполь
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жкх, тирасполь, кишинев, приднестровская молдавская республика, евросоюз, газпром, в мире
ЖКХ, Тирасполь, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Евросоюз, Газпром, В мире
В Приднестровье поддержали решение ЕС предоставить экстренный грант

МИД: Тирасполь приветствует предоставление ЕС экстренного финансового гранта

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГерб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для поддержки непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в период энергетического кризиса, сообщает пресс-служба приднестровского МИД.
"Приднестровье приветствует намерение ЕС предоставить экстренный финансовый грант для оказания краткосрочной поддержки республике в обстоятельствах гуманитарно-энергетического кризиса", - говорится в сообщении.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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ЖКХТираспольКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаЕвросоюзГазпромВ мире
 
 
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