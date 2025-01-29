https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996076744.html

В Приднестровье поддержали решение ЕС предоставить экстренный грант

В Приднестровье поддержали решение ЕС предоставить экстренный грант - РИА Новости, 29.01.2025

В Приднестровье поддержали решение ЕС предоставить экстренный грант

Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для поддержки непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в период... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:59:00+03:00

2025-01-29T11:59:00+03:00

2025-01-29T11:59:00+03:00

жкх

тирасполь

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приднестровская молдавская республика

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газпром

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ТИРАСПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для поддержки непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в период энергетического кризиса, сообщает пресс-служба приднестровского МИД. "Приднестровье приветствует намерение ЕС предоставить экстренный финансовый грант для оказания краткосрочной поддержки республике в обстоятельствах гуманитарно-энергетического кризиса", - говорится в сообщении. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html

тирасполь

кишинев

приднестровская молдавская республика

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жкх, тирасполь, кишинев, приднестровская молдавская республика, евросоюз, газпром, в мире