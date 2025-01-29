https://ria.ru/20250129/pribaltika-1996027894.html

Прибалтика рискует снизить надежность энергоснабжения, заявили эксперты

Прибалтика рискует снизить надежность энергоснабжения, заявили эксперты - РИА Новости, 29.01.2025

Прибалтика рискует снизить надежность энергоснабжения, заявили эксперты

Страны Прибалтики (Эстония, Литва и Латвия) рискуют снизить надежность энергоснабжения после выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ, заявили опрошенные РИА... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T03:57:00+03:00

2025-01-29T03:57:00+03:00

2025-01-29T03:57:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Страны Прибалтики (Эстония, Литва и Латвия) рискуют снизить надежность энергоснабжения после выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). "Они вышли из энергокольца, которое изначально и было построено для того, чтобы повысить надежность энергоснабжения. Конечно, она у них снижается. Не стоит ожидать, что у них свет погаснет на 10 часов в сутки. Но будет нужно довольно большое количество времени, чтобы довести до некоего совершенства надежность работы энергосистемы. Допустим, сейчас какое-то китайское судно якорем нечаянно отрубит линию электропередач, которая проходит по дну Балтийского моря, и надежность сразу существенно упадет", - сказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Риски отключения электроэнергии достаточно высоки при повреждении даже одного из двух подводных кабелей между Литвой и Польшей, Литвой и Швецией. В этой ситуации энергосистемы Балтии могут остаться отделенными от всех энергосистем и иметь сложности с поддержанием частоты в энергосистеме... В аварийном режиме странам Балтии стоит рассчитывать в основном, на собственную генерацию", - отметила главный инженер компании "Уралэнерготел" Наталья Высоковских. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе. Также эксперты добавили, что выход прибалтийских стран не повлияет на энергетическое сотрудничество между Россией и Белоруссией. "Передача электроэнергии между Россией и Белоруссией будет проходить по тем же линиям, что и ранее", - отметила Высоковских. С ней согласен и Юшков, который добавил, что до выхода стран Прибалтики из БРЭЛЛ это энергокольцо просто позволяло большему количеству стран друг друга подстраховывать.

https://ria.ru/20241129/energoset-1986552448.html

https://ria.ru/20250121/ssha-1994707406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, литва, эстония, россия, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, в мире