https://ria.ru/20250129/prezident-1996180499.html
Президент Ирана поздравил Лукашенко с победой на выборах
Президент Ирана поздравил Лукашенко с победой на выборах - РИА Новости, 29.01.2025
Президент Ирана поздравил Лукашенко с победой на выборах
Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:02:00+03:00
2025-01-29T18:02:00+03:00
2025-01-29T18:02:00+03:00
в мире
белоруссия
иран
александр лукашенко
масуд пезешкиан
выборы президента белоруссии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745017328_66:0:1623:876_1920x0_80_0_0_2e20965dfd1e41c9b2bb70e0b19ec156.jpg
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства. "В адрес президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от президента Ирана Масуда Пезешкиана", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что Пезешкиан пожелал Лукашенко здоровья и успеха, а народу Белоруссии - благополучия. "Активное участие белорусов в выборах отражает их решимость и намерение строить светлое будущее. Я уверен, что отношения двух дружественных стран Ирана и Беларуси и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях двустороннего, регионального и международного взаимодействия в период нового президентского срока Вашего Превосходительства станут крепче, чем прежде", - говорится в поздравлении. С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%.-0-
https://ria.ru/20250128/prezident-1995937396.html
белоруссия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745017328_297:29:1408:862_1920x0_80_0_0_36b9d83b82fa935d48362deb8c53b85a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, иран, александр лукашенко, масуд пезешкиан, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Иран, Александр Лукашенко, Масуд Пезешкиан, Выборы президента Белоруссии — 2025
Президент Ирана поздравил Лукашенко с победой на выборах
Президент Ирана Пезешкиан поздравил Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства.
"В адрес президента Беларуси Александра Лукашенко
по случаю победы на выборах поступило поздравление от президента Ирана Масуда Пезешкиана
", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Пезешкиан пожелал Лукашенко здоровья и успеха, а народу Белоруссии - благополучия.
"Активное участие белорусов в выборах отражает их решимость и намерение строить светлое будущее. Я уверен, что отношения двух дружественных стран Ирана и Беларуси и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях двустороннего, регионального и международного взаимодействия в период нового президентского срока Вашего Превосходительства станут крепче, чем прежде", - говорится в поздравлении.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%.-0-