Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана поздравил Лукашенко с победой на выборах - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/prezident-1996180499.html
Президент Ирана поздравил Лукашенко с победой на выборах
Президент Ирана поздравил Лукашенко с победой на выборах - РИА Новости, 29.01.2025
Президент Ирана поздравил Лукашенко с победой на выборах
Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:02:00+03:00
2025-01-29T18:02:00+03:00
в мире
белоруссия
иран
александр лукашенко
масуд пезешкиан
выборы президента белоруссии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745017328_66:0:1623:876_1920x0_80_0_0_2e20965dfd1e41c9b2bb70e0b19ec156.jpg
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства. "В адрес президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от президента Ирана Масуда Пезешкиана", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что Пезешкиан пожелал Лукашенко здоровья и успеха, а народу Белоруссии - благополучия. "Активное участие белорусов в выборах отражает их решимость и намерение строить светлое будущее. Я уверен, что отношения двух дружественных стран Ирана и Беларуси и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях двустороннего, регионального и международного взаимодействия в период нового президентского срока Вашего Превосходительства станут крепче, чем прежде", - говорится в поздравлении. С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%.-0-
https://ria.ru/20250128/prezident-1995937396.html
белоруссия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745017328_297:29:1408:862_1920x0_80_0_0_36b9d83b82fa935d48362deb8c53b85a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, иран, александр лукашенко, масуд пезешкиан, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Иран, Александр Лукашенко, Масуд Пезешкиан, Выборы президента Белоруссии — 2025
Президент Ирана поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент Ирана Пезешкиан поздравил Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства.
"В адрес президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от президента Ирана Масуда Пезешкиана", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Пезешкиан пожелал Лукашенко здоровья и успеха, а народу Белоруссии - благополучия.
"Активное участие белорусов в выборах отражает их решимость и намерение строить светлое будущее. Я уверен, что отношения двух дружественных стран Ирана и Беларуси и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях двустороннего, регионального и международного взаимодействия в период нового президентского срока Вашего Превосходительства станут крепче, чем прежде", - говорится в поздравлении.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%.-0-
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Президент ОАЭ поздравил Лукашенко с победой на выборах, сообщили СМИ
28 января, 15:38
 
В миреБелоруссияИранАлександр ЛукашенкоМасуд ПезешкианВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала