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Президент Ирана поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент Ирана поздравил Лукашенко с победой на выборах - РИА Новости, 29.01.2025

Президент Ирана поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T18:02:00+03:00

2025-01-29T18:02:00+03:00

2025-01-29T18:02:00+03:00

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МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства. "В адрес президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от президента Ирана Масуда Пезешкиана", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что Пезешкиан пожелал Лукашенко здоровья и успеха, а народу Белоруссии - благополучия. "Активное участие белорусов в выборах отражает их решимость и намерение строить светлое будущее. Я уверен, что отношения двух дружественных стран Ирана и Беларуси и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях двустороннего, регионального и международного взаимодействия в период нового президентского срока Вашего Превосходительства станут крепче, чем прежде", - говорится в поздравлении. С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%.-0-

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