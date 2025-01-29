На заводе в Нижегородской области локализовали возгорание после атаки БПЛА
На заводе "Сибур-Кстово" локализовали возгорание после падения обломков БПЛА
Пожар на территории нефтехимического завода "Сибур-Кстово" в Нижегородской области. Кадр видео очевидца
Пожар на территории нефтехимического завода "Сибур-Кстово" в Нижегородской области. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Возгорание на территории нефтехимического завода "Сибур-Кстово" в Нижегородской области, где ночью упали обломки беспилотника, локализовано, сообщила пресс-служба предприятия.
"Возгорание на территории предприятия "Сибур-Кстово" локализовано. В настоящий момент сотрудники МЧС ведут профилактический пролив металлических конструкций с целью их охлаждения и контроля выгорания остаточного продукта. Сотрудники завода не пострадали", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что аккредитованная лаборатория провела анализ качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия и не зафиксировала превышения предельно допустимой концентрации контролируемых веществ, ущерба окружающей среде нет.
Утром в пресс-службе сообщили, что в результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "Сибур-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание.
"Сибур-Кстово" - производственная площадка "Сибура", расположенная в Кстово Нижегородской области. Предприятие выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.
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