https://ria.ru/20250129/pozhar-1996123284.html

На заводе в Нижегородской области локализовали возгорание после атаки БПЛА

На заводе в Нижегородской области локализовали возгорание после атаки БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025

На заводе в Нижегородской области локализовали возгорание после атаки БПЛА

Возгорание на территории нефтехимического завода "Сибур-Кстово" в Нижегородской области, где ночью упали обломки беспилотника, локализовано, сообщила... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:26:00+03:00

2025-01-29T15:26:00+03:00

2025-01-29T15:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

нижегородская область

кстово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сибур холдинг

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Возгорание на территории нефтехимического завода "Сибур-Кстово" в Нижегородской области, где ночью упали обломки беспилотника, локализовано, сообщила пресс-служба предприятия. "Возгорание на территории предприятия "Сибур-Кстово" локализовано. В настоящий момент сотрудники МЧС ведут профилактический пролив металлических конструкций с целью их охлаждения и контроля выгорания остаточного продукта. Сотрудники завода не пострадали", - говорится в сообщении. Отмечается, что аккредитованная лаборатория провела анализ качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия и не зафиксировала превышения предельно допустимой концентрации контролируемых веществ, ущерба окружающей среде нет. Утром в пресс-службе сообщили, что в результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "Сибур-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание. "Сибур-Кстово" - производственная площадка "Сибура", расположенная в Кстово Нижегородской области. Предприятие выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.

https://ria.ru/20250114/pozhar-1993584704.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, кстово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сибур холдинг