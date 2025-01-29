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На заводе в Нижегородской области локализовали возгорание после атаки БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
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15:26 29.01.2025 (обновлено: 15:33 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/pozhar-1996123284.html
На заводе в Нижегородской области локализовали возгорание после атаки БПЛА
На заводе в Нижегородской области локализовали возгорание после атаки БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
На заводе в Нижегородской области локализовали возгорание после атаки БПЛА
Возгорание на территории нефтехимического завода "Сибур-Кстово" в Нижегородской области, где ночью упали обломки беспилотника, локализовано, сообщила... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:26:00+03:00
2025-01-29T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
нижегородская область
кстово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сибур холдинг
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Возгорание на территории нефтехимического завода "Сибур-Кстово" в Нижегородской области, где ночью упали обломки беспилотника, локализовано, сообщила пресс-служба предприятия. "Возгорание на территории предприятия "Сибур-Кстово" локализовано. В настоящий момент сотрудники МЧС ведут профилактический пролив металлических конструкций с целью их охлаждения и контроля выгорания остаточного продукта. Сотрудники завода не пострадали", - говорится в сообщении. Отмечается, что аккредитованная лаборатория провела анализ качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия и не зафиксировала превышения предельно допустимой концентрации контролируемых веществ, ущерба окружающей среде нет. Утром в пресс-службе сообщили, что в результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "Сибур-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание. "Сибур-Кстово" - производственная площадка "Сибура", расположенная в Кстово Нижегородской области. Предприятие выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.
https://ria.ru/20250114/pozhar-1993584704.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, кстово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сибур холдинг
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижегородская область, Кстово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сибур Холдинг
На заводе в Нижегородской области локализовали возгорание после атаки БПЛА

На заводе "Сибур-Кстово" локализовали возгорание после падения обломков БПЛА

Пожар на территории нефтехимического завода "Сибур-Кстово" в Нижегородской области. Кадр видео очевидца
Пожар на территории нефтехимического завода Сибур-Кстово в Нижегородской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Пожар на территории нефтехимического завода "Сибур-Кстово" в Нижегородской области. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Возгорание на территории нефтехимического завода "Сибур-Кстово" в Нижегородской области, где ночью упали обломки беспилотника, локализовано, сообщила пресс-служба предприятия.
"Возгорание на территории предприятия "Сибур-Кстово" локализовано. В настоящий момент сотрудники МЧС ведут профилактический пролив металлических конструкций с целью их охлаждения и контроля выгорания остаточного продукта. Сотрудники завода не пострадали", - говорится в сообщении.
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На предприятии в Энгельсе произошло возгорание после атаки БПЛА
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Отмечается, что аккредитованная лаборатория провела анализ качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия и не зафиксировала превышения предельно допустимой концентрации контролируемых веществ, ущерба окружающей среде нет.
Утром в пресс-службе сообщили, что в результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "Сибур-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание.
"Сибур-Кстово" - производственная площадка "Сибура", расположенная в Кстово Нижегородской области. Предприятие выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижегородская областьКстовоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сибур Холдинг
 
 
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