https://ria.ru/20250129/povstantsy-1996168693.html

Повстанцы в ДР Конго продолжили наступление на правительственные силы

Повстанцы в ДР Конго продолжили наступление на правительственные силы - РИА Новости, 29.01.2025

Повстанцы в ДР Конго продолжили наступление на правительственные силы

Повстанцы из группировки M23 в Демократической Республике Конго продвигаются на юг к Букаву - столице провинции Южное Киву, стремясь расширить зону своего... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:16:00+03:00

2025-01-29T17:16:00+03:00

2025-01-29T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Повстанцы из группировки M23 в Демократической Республике Конго продвигаются на юг к Букаву - столице провинции Южное Киву, стремясь расширить зону своего контроля на востоке страны после захвата города Гома - административного центра соседней провинции, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в дипломатических кругах и службе безопасности. "Альянс реки Конго" (АРК), в который входит группировка М23, заявил 26 января о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. По словам одного их источников, который находится в непосредственном контакте с повстанцами, силы M23 продвигаются на юг из города Минова, вдоль западного берега озера Киву. Чтобы добраться до Букаву, предстоит захватить Кавуму, где находится городской аэропорт, и преодолеть развернутые там бурундийские войска, пишет агентство. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.

https://ria.ru/20250129/rossija-1996017292.html

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руанда

ангола

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в мире, здоровье - общество, демократическая республика конго, руанда, ангола, республика конго