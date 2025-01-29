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Повстанцы в ДР Конго продолжили наступление на правительственные силы - РИА Новости, 29.01.2025
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17:16 29.01.2025 (обновлено: 17:45 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/povstantsy-1996168693.html
Повстанцы в ДР Конго продолжили наступление на правительственные силы
Повстанцы в ДР Конго продолжили наступление на правительственные силы - РИА Новости, 29.01.2025
Повстанцы в ДР Конго продолжили наступление на правительственные силы
Повстанцы из группировки M23 в Демократической Республике Конго продвигаются на юг к Букаву - столице провинции Южное Киву, стремясь расширить зону своего... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:16:00+03:00
2025-01-29T17:45:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Повстанцы из группировки M23 в Демократической Республике Конго продвигаются на юг к Букаву - столице провинции Южное Киву, стремясь расширить зону своего контроля на востоке страны после захвата города Гома - административного центра соседней провинции, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в дипломатических кругах и службе безопасности. "Альянс реки Конго" (АРК), в который входит группировка М23, заявил 26 января о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. По словам одного их источников, который находится в непосредственном контакте с повстанцами, силы M23 продвигаются на юг из города Минова, вдоль западного берега озера Киву. Чтобы добраться до Букаву, предстоит захватить Кавуму, где находится городской аэропорт, и преодолеть развернутые там бурундийские войска, пишет агентство. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
https://ria.ru/20250129/rossija-1996017292.html
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в мире, здоровье - общество, демократическая республика конго, руанда, ангола, республика конго
В мире, Здоровье - Общество, Демократическая Республика Конго, Руанда, Ангола, Республика Конго
Повстанцы в ДР Конго продолжили наступление на правительственные силы

Reuters: повстанцы в ДРК продвигаются на юг к столице провинции Южное Киву

© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы M23 в Гоме. 29 января 2025
Повстанцы M23 в Гоме. 29 января 2025 - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы M23 в Гоме. 29 января 2025
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Повстанцы из группировки M23 в Демократической Республике Конго продвигаются на юг к Букаву - столице провинции Южное Киву, стремясь расширить зону своего контроля на востоке страны после захвата города Гома - административного центра соседней провинции, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в дипломатических кругах и службе безопасности.
"Альянс реки Конго" (АРК), в который входит группировка М23, заявил 26 января о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву.
По словам одного их источников, который находится в непосредственном контакте с повстанцами, силы M23 продвигаются на юг из города Минова, вдоль западного берега озера Киву.
Чтобы добраться до Букаву, предстоит захватить Кавуму, где находится городской аэропорт, и преодолеть развернутые там бурундийские войска, пишет агентство.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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