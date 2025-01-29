https://ria.ru/20250129/posobiya-1996023640.html
В Госдуме рассказали об индексации социальных выплат с 1 февраля
В Госдуме рассказали об индексации социальных выплат с 1 февраля - РИА Новости, 29.01.2025
В Госдуме рассказали об индексации социальных выплат с 1 февраля
Размер более 40 пособий и выплат увеличится с 1 февраля на 9,5%, в том числе материнский капитал, единовременное пособие по рождению или усыновлению ребёнка и... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:21:00+03:00
2025-01-29T02:21:00+03:00
2025-01-29T02:22:00+03:00
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Размер более 40 пособий и выплат увеличится с 1 февраля на 9,5%, в том числе материнский капитал, единовременное пособие по рождению или усыновлению ребёнка и пособие беременной жене военнослужащего по призыву, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. "Больше 40 различных пособий и выплат увеличат с 1 февраля по уровню фактической инфляции на 9,5%", - сказал Нилов. По его словам, материнский капитал также увеличится на 9,5%, его размер составит 690 300 рублей - на первого ребёнка и 912 200 - на второго и последующих детей, если семья не получала на первого. "Единовременное пособие по рождению или усыновлению ребёнка (+9,5%) - 26 900 рублей. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву - 38 963", - рассказал парламентарий. Депутат отметил, что также с 2025 года увеличат на уровень фактической инфляции, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, их размер составит 10 950 рублей. "Зависят от прожиточного минимума (вырос в 2025-м на 14,8), а не от инфляции, соответственно увеличены с 1 января: единое пособие для детей, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих и безработных, выплаты на детей до 3-х лет из материнского капитала", - добавил Нилов.
https://ria.ru/20240727/posobiya-1962310757.html
https://ria.ru/20250127/pensii-1995651389.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали об индексации социальных выплат с 1 февраля
Депутат Нилов: более 40 пособий и выплат увеличат с 1 февраля на 9,5 процента
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Размер более 40 пособий и выплат увеличится с 1 февраля на 9,5%, в том числе материнский капитал, единовременное пособие по рождению или усыновлению ребёнка и пособие беременной жене военнослужащего по призыву, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
"Больше 40 различных пособий и выплат увеличат с 1 февраля по уровню фактической инфляции на 9,5%", - сказал Нилов
.
По его словам, материнский капитал также увеличится на 9,5%, его размер составит 690 300 рублей - на первого ребёнка и 912 200 - на второго и последующих детей, если семья не получала на первого.
"Единовременное пособие по рождению или усыновлению ребёнка (+9,5%) - 26 900 рублей. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву - 38 963", - рассказал парламентарий.
Депутат отметил, что также с 2025 года увеличат на уровень фактической инфляции, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, их размер составит 10 950 рублей.
"Зависят от прожиточного минимума (вырос в 2025-м на 14,8), а не от инфляции, соответственно увеличены с 1 января: единое пособие для детей, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих и безработных, выплаты на детей до 3-х лет из материнского капитала", - добавил Нилов.