https://ria.ru/20250129/posobiya-1996023640.html

В Госдуме рассказали об индексации социальных выплат с 1 февраля

В Госдуме рассказали об индексации социальных выплат с 1 февраля - РИА Новости, 29.01.2025

В Госдуме рассказали об индексации социальных выплат с 1 февраля

Размер более 40 пособий и выплат увеличится с 1 февраля на 9,5%, в том числе материнский капитал, единовременное пособие по рождению или усыновлению ребёнка и... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T02:21:00+03:00

2025-01-29T02:21:00+03:00

2025-01-29T02:22:00+03:00

общество

ярослав нилов

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Размер более 40 пособий и выплат увеличится с 1 февраля на 9,5%, в том числе материнский капитал, единовременное пособие по рождению или усыновлению ребёнка и пособие беременной жене военнослужащего по призыву, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. "Больше 40 различных пособий и выплат увеличат с 1 февраля по уровню фактической инфляции на 9,5%", - сказал Нилов. По его словам, материнский капитал также увеличится на 9,5%, его размер составит 690 300 рублей - на первого ребёнка и 912 200 - на второго и последующих детей, если семья не получала на первого. "Единовременное пособие по рождению или усыновлению ребёнка (+9,5%) - 26 900 рублей. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву - 38 963", - рассказал парламентарий. Депутат отметил, что также с 2025 года увеличат на уровень фактической инфляции, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, их размер составит 10 950 рублей. "Зависят от прожиточного минимума (вырос в 2025-м на 14,8), а не от инфляции, соответственно увеличены с 1 января: единое пособие для детей, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих и безработных, выплаты на детей до 3-х лет из материнского капитала", - добавил Нилов.

https://ria.ru/20240727/posobiya-1962310757.html

https://ria.ru/20250127/pensii-1995651389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярослав нилов, госдума рф