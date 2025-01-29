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Имущество сына Порошенко* арестовали из-за неявки в военкомат
Имущество сына Порошенко* арестовали из-за неявки в военкомат - РИА Новости, 29.01.2025
Имущество сына Порошенко* арестовали из-за неявки в военкомат
На Украине арестовали имущество сына экс-президента Петра Порошенко* Алексея* (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:55:00+03:00
2025-01-29T16:55:00+03:00
2025-01-29T23:38:00+03:00
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алексей порошенко
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. На Украине арестовали имущество сына экс-президента Петра Порошенко* Алексея* (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из-за игнорирования повесток, сообщает в среду местное издание "Страна.ua".Украинское издание Informator 18 января сообщало, что сыну экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексею* выписали штраф за неявку в военный комиссариат, признав его уклоняющимся от мобилизации в ряды ВСУ."У сына Порошенко* Алексея* арестовали имущество, потому что он не оплатил штраф за уклонение от службы. Сын пятого президента уехал за границу, где игнорировал повестки. Поэтому получил штраф, а потом и второй, но оба проигнорировал. С учетом исполнительного сбора и других расходов окончательная сумма составила чуть более 56 тысяч гривен (1,3 тысячи долларов)", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".Как отмечает издание, если сын Порошенко* все-таки оплатит штраф, то это, скорее всего, в информационном поле противниками экс-президента будет трактоваться как признание в уклонении от воинского учета в военное время.Украинское агентство УНИАН в декабре 2024 года сообщало со ссылкой на источники в ВСУ о том, что украинские правоохранительные службы объявили Алексея Порошенко* в розыск из-за неявки в военкомат по повестке.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250129/zapad-1996122271.html
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в мире, украина, россия, алексей порошенко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Россия, Алексей Порошенко, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Имущество сына Порошенко* арестовали из-за неявки в военкомат
На Украине арестовали имущество сына Порошенко из-за неявки в военкомат
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
На Украине арестовали имущество сына экс-президента Петра Порошенко* Алексея* (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из-за игнорирования повесток, сообщает в среду местное издание "Страна.ua
".
Украинское издание Informator 18 января сообщало, что сыну экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексею* выписали штраф за неявку в военный комиссариат, признав его уклоняющимся от мобилизации в ряды ВСУ.
"У сына Порошенко* Алексея* арестовали имущество, потому что он не оплатил штраф за уклонение от службы. Сын пятого президента уехал за границу, где игнорировал повестки. Поэтому получил штраф, а потом и второй, но оба проигнорировал. С учетом исполнительного сбора и других расходов окончательная сумма составила чуть более 56 тысяч гривен (1,3 тысячи долларов)", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как отмечает издание, если сын Порошенко* все-таки оплатит штраф, то это, скорее всего, в информационном поле противниками экс-президента будет трактоваться как признание в уклонении от воинского учета в военное время.
Украинское агентство УНИАН в декабре 2024 года сообщало со ссылкой на источники в ВСУ о том, что украинские правоохранительные службы объявили Алексея Порошенко* в розыск из-за неявки в военкомат по повестке.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.