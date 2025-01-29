https://ria.ru/20250129/polsha-1996019912.html

Президента Польши поставили на место после дерзких слов о российском газе

Президента Польши поставили на место после дерзких слов о российском газе - РИА Новости, 29.01.2025

Президента Польши поставили на место после дерзких слов о российском газе

Отставной американский разведчик Скотт Риттер предложил в соцсети X демонтировать Польшу вместо российского газопровода. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T01:10:00+03:00

2025-01-29T01:10:00+03:00

2025-01-29T01:48:00+03:00

в мире

польша

анджей дуда

скотт риттер

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер предложил в соцсети X демонтировать Польшу вместо российского газопровода.Так он отреагировал на слова президента Польши Анджей Дуда, который в понедельник в интервью BBC заявил, что "Северные потоки" должны быть демонтированы, так как они якобы представляют большую угрозу для Украины, Словакии, стран Центральной Азии и самой Польши."Польшу следует демонтировать, чтобы у соседей не возникло соблазна в очередной раз пройтись маршем по ее территории", — прокомментировал разведчик заявление польского лидера.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что Вашингтон не имеет отношения к инциденту.

https://ria.ru/20250128/potok-1995938901.html

https://ria.ru/20250127/polsha-1995609248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, анджей дуда, скотт риттер, северный поток, северный поток — 2