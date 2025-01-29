На Сахалине пригородный поезд застрял в сугробах
Поезд, следующий из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах
Поезд. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв - РИА Новости. Пригородный пассажирский поезд, следующий утром в среду из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах, пассажиров доставили в областной центр на автобусах, сообщает пресс-служба ДВЖД.
"Из-за снежных заносов 29 января в 9.24 (01.24 мск) на станции Сокол был остановлен пригородный поезд №6602, следующий по маршруту Долинск - Южно-Сахалинск. Пассажиры поезда доставлены до Южно-Сахалинска автобусами", - говорится в сообщении.
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По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, из-за снежных заносов на путях в среду отменены два пригородных поезда по направлению Южно-Сахалинск - Долинск, которые должны были отправиться в 13.39 (05.39 мск) и 14.41 (06.41 мск).
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