https://ria.ru/20250129/poezd-1996033953.html

На Сахалине пригородный поезд застрял в сугробах

На Сахалине пригородный поезд застрял в сугробах - РИА Новости, 29.01.2025

На Сахалине пригородный поезд застрял в сугробах

Пригородный пассажирский поезд, следующий утром в среду из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах, пассажиров доставили в областной центр на автобусах,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T06:19:00+03:00

2025-01-29T06:19:00+03:00

2025-01-29T06:26:00+03:00

южно-сахалинск

сахалин

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв - РИА Новости. Пригородный пассажирский поезд, следующий утром в среду из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах, пассажиров доставили в областной центр на автобусах, сообщает пресс-служба ДВЖД. "Из-за снежных заносов 29 января в 9.24 (01.24 мск) на станции Сокол был остановлен пригородный поезд №6602, следующий по маршруту Долинск - Южно-Сахалинск. Пассажиры поезда доставлены до Южно-Сахалинска автобусами", - говорится в сообщении. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, из-за снежных заносов на путях в среду отменены два пригородных поезда по направлению Южно-Сахалинск - Долинск, которые должны были отправиться в 13.39 (05.39 мск) и 14.41 (06.41 мск). Сахалин и Курилы с 28 января находятся под влиянием мощного циклона. Школьники южных районов острова со вторника переведены на дистанционную форму обучения из-за метели. Прекращено движение общественного транспорта из Южно-Сахалинска в семь районов. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за шторма в Татарском проливе. Все экстренные службы и энергетики региона работают в режиме повышенной готовности. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в пятницу.

https://ria.ru/20250128/tiksi-1995814659.html

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южно-сахалинск

сахалин

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южно-сахалинск, сахалин, сахалинская область, происшествия