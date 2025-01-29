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На Сахалине пригородный поезд застрял в сугробах - РИА Новости, 29.01.2025
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06:19 29.01.2025 (обновлено: 06:26 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/poezd-1996033953.html
На Сахалине пригородный поезд застрял в сугробах
На Сахалине пригородный поезд застрял в сугробах - РИА Новости, 29.01.2025
На Сахалине пригородный поезд застрял в сугробах
Пригородный пассажирский поезд, следующий утром в среду из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах, пассажиров доставили в областной центр на автобусах,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T06:19:00+03:00
2025-01-29T06:26:00+03:00
южно-сахалинск
сахалин
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв - РИА Новости. Пригородный пассажирский поезд, следующий утром в среду из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах, пассажиров доставили в областной центр на автобусах, сообщает пресс-служба ДВЖД. "Из-за снежных заносов 29 января в 9.24 (01.24 мск) на станции Сокол был остановлен пригородный поезд №6602, следующий по маршруту Долинск - Южно-Сахалинск. Пассажиры поезда доставлены до Южно-Сахалинска автобусами", - говорится в сообщении. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, из-за снежных заносов на путях в среду отменены два пригородных поезда по направлению Южно-Сахалинск - Долинск, которые должны были отправиться в 13.39 (05.39 мск) и 14.41 (06.41 мск). Сахалин и Курилы с 28 января находятся под влиянием мощного циклона. Школьники южных районов острова со вторника переведены на дистанционную форму обучения из-за метели. Прекращено движение общественного транспорта из Южно-Сахалинска в семь районов. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за шторма в Татарском проливе. Все экстренные службы и энергетики региона работают в режиме повышенной готовности. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в пятницу.
https://ria.ru/20250128/tiksi-1995814659.html
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южно-сахалинск
сахалин
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южно-сахалинск, сахалин, сахалинская область, происшествия
Южно-Сахалинск, Сахалин, Сахалинская область, Происшествия
На Сахалине пригородный поезд застрял в сугробах

Поезд, следующий из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв - РИА Новости. Пригородный пассажирский поезд, следующий утром в среду из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах, пассажиров доставили в областной центр на автобусах, сообщает пресс-служба ДВЖД.
"Из-за снежных заносов 29 января в 9.24 (01.24 мск) на станции Сокол был остановлен пригородный поезд №6602, следующий по маршруту Долинск - Южно-Сахалинск. Пассажиры поезда доставлены до Южно-Сахалинска автобусами", - говорится в сообщении.
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По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, из-за снежных заносов на путях в среду отменены два пригородных поезда по направлению Южно-Сахалинск - Долинск, которые должны были отправиться в 13.39 (05.39 мск) и 14.41 (06.41 мск).
Сахалин и Курилы с 28 января находятся под влиянием мощного циклона. Школьники южных районов острова со вторника переведены на дистанционную форму обучения из-за метели. Прекращено движение общественного транспорта из Южно-Сахалинска в семь районов. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за шторма в Татарском проливе.
Все экстренные службы и энергетики региона работают в режиме повышенной готовности. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в пятницу.
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