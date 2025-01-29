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В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи
В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 29.01.2025
В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи
В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи, сообщили в пресс-службе областного главка МВД России. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T20:45:00+03:00
2025-01-29T20:45:00+03:00
2025-01-29T21:35:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи, сообщили в пресс-службе областного главка МВД России. "В дежурную часть <...> по городскому округу Солнечногорск поступило сообщение об инциденте с участием сотрудников скорой помощи", — говорится в заявлении.По предварительным данным, бригада прибыла в один из домов в поселке Андреевка по вызову местной жительницы. В этот момент там находились трое мужчин, между ними и фельдшером завязался конфликт, во время которого медработнику нанесли телесные повреждения. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250121/samara-1994805154.html
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происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи
МВД: в Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи