Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 29.01.2025 (обновлено: 21:35 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/podmoskove-1996205352.html
В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи
В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 29.01.2025
В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи
В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи, сообщили в пресс-службе областного главка МВД России. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T20:45:00+03:00
2025-01-29T21:35:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_22124efd5b123db2e9adc1c3514baaea.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи, сообщили в пресс-службе областного главка МВД России. "В дежурную часть &lt;...&gt; по городскому округу Солнечногорск поступило сообщение об инциденте с участием сотрудников скорой помощи", — говорится в заявлении.По предварительным данным, бригада прибыла в один из домов в поселке Андреевка по вызову местной жительницы. В этот момент там находились трое мужчин, между ними и фельдшером завязался конфликт, во время которого медработнику нанесли телесные повреждения. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250121/samara-1994805154.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_8d2f59ebd1b528fa31950fc7c737e13a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи

МВД: в Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи, сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.
"В дежурную часть <...> по городскому округу Солнечногорск поступило сообщение об инциденте с участием сотрудников скорой помощи", — говорится в заявлении.
По предварительным данным, бригада прибыла в один из домов в поселке Андреевка по вызову местной жительницы. В этот момент там находились трое мужчин, между ними и фельдшером завязался конфликт, во время которого медработнику нанесли телесные повреждения.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
Сотрудник полиции на улице - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В Самаре группа мужчин напала на депутата, заступившегося за девушку
21 января, 14:32
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала