https://ria.ru/20250129/podmoskove-1996056246.html

В Подмосковье накрыли подпольную лабораторию по очистке драгметаллов

В Подмосковье накрыли подпольную лабораторию по очистке драгметаллов - РИА Новости, 29.01.2025

В Подмосковье накрыли подпольную лабораторию по очистке драгметаллов

Силовики накрыли подпольную лабораторию в Подмосковье, где происходила очистка драгоценных металлов для последующей контрабанды или вывода в теневой оборот,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:13:00+03:00

2025-01-29T10:13:00+03:00

2025-01-29T10:13:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Силовики накрыли подпольную лабораторию в Подмосковье, где происходила очистка драгоценных металлов для последующей контрабанды или вывода в теневой оборот, сообщает пресс-служба ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность группы лиц, активно действовавшей в теневом секторе рынка драгоценных металлов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сентябре 2024 года в Московской области была обнаружена подпольная лаборатория, производившая незаконный аффинаж (очистку от примесей) химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы (радиоэлектронный лом, отработанные катализаторы). Кроме того, получаемые в результате незаконной переработки драгоценные металлы за денежное вознаграждение передавались лицам, осуществлявшим поставки драгосодержащих сырьевых товаров, и в последующем выводились в теневой оборот либо вывозились контрабандным способом за границу. В пресс-службе подчеркнули, что при проведении оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы на общую сумму не менее 11,8 миллиона рублей в виде аффинированных гранул, концентратов, растворов, сырьевых товаров, а также оборудование (печи, тигли, воронки, колбы) и кислоты, используемые при незаконном аффинаже драгоценных металлов. "ГСУ ГУ МВД России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 192 УК России (уклонение от сдачи на аффинаж драгоценных металлов). Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов противоправной деятельности", - добавили в ФСБ.

https://ria.ru/20241021/ural-1979092011.html

https://ria.ru/20240919/narkotiki-1973596876.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)