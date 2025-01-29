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Пассажиры рейса "Победа" вылетят из Астрахани в Москву на резервном борту - РИА Новости, 29.01.2025
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21:18 29.01.2025 (обновлено: 21:19 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/pobeda-1996208817.html
Пассажиры рейса "Победа" вылетят из Астрахани в Москву на резервном борту
Пассажиры рейса "Победа" вылетят из Астрахани в Москву на резервном борту - РИА Новости, 29.01.2025
Пассажиры рейса "Победа" вылетят из Астрахани в Москву на резервном борту
Пассажиры рейса лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Дубай-Москва вылетят после посадки в Астрахани в Москву в 23.50 по местному времени (0.50 мск)... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:18:00+03:00
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астрахань
москва
аэрофлот
россия
победа (авиакомпания)
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пассажиры рейса лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Дубай-Москва вылетят после посадки в Астрахани в Москву в 23.50 по местному времени (0.50 мск) на резервном борту, сообщила авиакомпания. "Для минимизации времени доставки клиентов в Москву за ними отправлен резервный самолет. Вылет из Астрахани в Москву запланирован на 23.50 по местному времени", - сообщила авиакомпания. "Победа" добавила, что "самолет, совершивший посадку на запасном аэродроме Астрахань по причине ложного срабатывания одной из систем, пройдет дополнительную техническую проверку". Также там уточнили, что на время ожидания вылета клиентам предоставляются питание и напитки. Для обеспечения дополнительной коммуникации о статусе рейса для клиентов был создан оперативный чат.
https://ria.ru/20250129/astrakhan-1996193617.html
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астрахань, москва, аэрофлот, россия, победа (авиакомпания), происшествия
Астрахань, Москва, Аэрофлот, Россия, Победа (авиакомпания), Происшествия
Пассажиры рейса "Победа" вылетят из Астрахани в Москву на резервном борту

Пассажиры рейса Дубай — Москва вылетят из Астрахани в Москву на резервном борту

© Фото : Южная транспортная прокуратураСамолет авиакомпании "Победа", летевший из Дубая в Москву, в аэропорту Астрахани
Самолет авиакомпании Победа, летевший из Дубая в Москву, в аэропорту Астрахани - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Южная транспортная прокуратура
Самолет авиакомпании "Победа", летевший из Дубая в Москву, в аэропорту Астрахани
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пассажиры рейса лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Дубай-Москва вылетят после посадки в Астрахани в Москву в 23.50 по местному времени (0.50 мск) на резервном борту, сообщила авиакомпания.
"Для минимизации времени доставки клиентов в Москву за ними отправлен резервный самолет. Вылет из Астрахани в Москву запланирован на 23.50 по местному времени", - сообщила авиакомпания.
Самолет - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Пассажиров рейса Дубай — Москва разместили в аэровокзальном комплексе
Вчера, 18:58
"Победа" добавила, что "самолет, совершивший посадку на запасном аэродроме Астрахань по причине ложного срабатывания одной из систем, пройдет дополнительную техническую проверку".
Также там уточнили, что на время ожидания вылета клиентам предоставляются питание и напитки. Для обеспечения дополнительной коммуникации о статусе рейса для клиентов был создан оперативный чат.
Пассажиры у стойки регистрации авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Самолет "Победы" приземлился в Астрахани из-за ложного сигнала
Вчера, 19:01
 
АстраханьМоскваАэрофлотРоссияПобеда (авиакомпания)Происшествия
 
 
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