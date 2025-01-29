https://ria.ru/20250129/pobeda-1996208817.html
Пассажиры рейса "Победа" вылетят из Астрахани в Москву на резервном борту
Пассажиры рейса "Победа" вылетят из Астрахани в Москву на резервном борту - РИА Новости, 29.01.2025
Пассажиры рейса "Победа" вылетят из Астрахани в Москву на резервном борту
Пассажиры рейса лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Дубай-Москва вылетят после посадки в Астрахани в Москву в 23.50 по местному времени (0.50 мск)... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:18:00+03:00
2025-01-29T21:18:00+03:00
2025-01-29T21:19:00+03:00
астрахань
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пассажиры рейса лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Дубай-Москва вылетят после посадки в Астрахани в Москву в 23.50 по местному времени (0.50 мск) на резервном борту, сообщила авиакомпания. "Для минимизации времени доставки клиентов в Москву за ними отправлен резервный самолет. Вылет из Астрахани в Москву запланирован на 23.50 по местному времени", - сообщила авиакомпания. "Победа" добавила, что "самолет, совершивший посадку на запасном аэродроме Астрахань по причине ложного срабатывания одной из систем, пройдет дополнительную техническую проверку". Также там уточнили, что на время ожидания вылета клиентам предоставляются питание и напитки. Для обеспечения дополнительной коммуникации о статусе рейса для клиентов был создан оперативный чат.
https://ria.ru/20250129/astrakhan-1996193617.html
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астрахань, москва, аэрофлот, россия, победа (авиакомпания), происшествия
Астрахань, Москва, Аэрофлот, Россия, Победа (авиакомпания), Происшествия
Пассажиры рейса "Победа" вылетят из Астрахани в Москву на резервном борту
Пассажиры рейса Дубай — Москва вылетят из Астрахани в Москву на резервном борту