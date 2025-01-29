https://ria.ru/20250129/pobeda-1996208817.html

Пассажиры рейса "Победа" вылетят из Астрахани в Москву на резервном борту

Пассажиры рейса "Победа" вылетят из Астрахани в Москву на резервном борту - РИА Новости, 29.01.2025

Пассажиры рейса "Победа" вылетят из Астрахани в Москву на резервном борту

Пассажиры рейса лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Дубай-Москва вылетят после посадки в Астрахани в Москву в 23.50 по местному времени (0.50 мск)... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T21:18:00+03:00

2025-01-29T21:18:00+03:00

2025-01-29T21:19:00+03:00

астрахань

москва

аэрофлот

россия

победа (авиакомпания)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996196162_0:180:1280:900_1920x0_80_0_0_7188dcb0fe0d83066a32dc4b6a04df64.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пассажиры рейса лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Дубай-Москва вылетят после посадки в Астрахани в Москву в 23.50 по местному времени (0.50 мск) на резервном борту, сообщила авиакомпания. "Для минимизации времени доставки клиентов в Москву за ними отправлен резервный самолет. Вылет из Астрахани в Москву запланирован на 23.50 по местному времени", - сообщила авиакомпания. "Победа" добавила, что "самолет, совершивший посадку на запасном аэродроме Астрахань по причине ложного срабатывания одной из систем, пройдет дополнительную техническую проверку". Также там уточнили, что на время ожидания вылета клиентам предоставляются питание и напитки. Для обеспечения дополнительной коммуникации о статусе рейса для клиентов был создан оперативный чат.

https://ria.ru/20250129/astrakhan-1996193617.html

https://ria.ru/20250129/astrakhan-1996194085.html

астрахань

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астрахань, москва, аэрофлот, россия, победа (авиакомпания), происшествия