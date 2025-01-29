https://ria.ru/20250129/pobeda-1996184476.html
Подавший сигнал бедствия самолет "Победы" экстренно приземлился в Астрахани
Подавший сигнал бедствия самолет "Победы" экстренно приземлился в Астрахани - РИА Новости, 29.01.2025
Подавший сигнал бедствия самолет "Победы" экстренно приземлился в Астрахани
Самолет авиакомпании "Победа", подавший сигнал бедствия над Каспийским морем, совершил экстренную посадку в аэропорту Астрахани, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:25:00+03:00
2025-01-29T18:25:00+03:00
2025-01-29T19:21:00+03:00
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каспийское море
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происшествия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", подавший сигнал бедствия над Каспийским морем, совершил экстренную посадку в аэропорту Астрахани, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Самолет штатно приземлился в аэропорту Астрахани", — сказал собеседник агентства.По его словам, причиной экстренной посадки воздушного судна, предварительно, стало несанкционированное срабатывание пожарной сигнализации.Также согласно данным сервиса FlightRadar, примерно в 18.05 мск самолет прибыл в аэропорт Астрахани и через пару минут исчез с карты воздушных судов, как это обычно происходит по прибытии самолетов к месту назначения.Пассажиров разместили в здании аэровокзального комплекса.Сообщения о том, что пассажирский Boeing, следовавший рейсом Дубай — Москва, подал сигнал бедствия над Каспием появились в среду вечером.
https://ria.ru/20250126/samolet-1995599557.html
https://ria.ru/20250129/flydubai-1996058036.html
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россия, дубай, каспийское море, астрахань, победа (авиакомпания), происшествия
Россия, Дубай, Каспийское море, Астрахань, Победа (авиакомпания), Происшествия
Подавший сигнал бедствия самолет "Победы" экстренно приземлился в Астрахани
Подавший сигнал бедствия над Каспийским морем Boeing приземлился в Астрахани