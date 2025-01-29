https://ria.ru/20250129/pobeda-1996182145.html

Самолет "Победы" подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем

Самолет "Победы" подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем - РИА Новости, 29.01.2025

Самолет "Победы" подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") разбирается в связи с сообщениями о сигнале бедствия на рейсе Дубай-Москва. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T18:13:00+03:00

2025-01-29T18:13:00+03:00

2025-01-29T18:19:00+03:00

каспийское море

аэрофлот

происшествия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") разбирается в связи с сообщениями о сигнале бедствия на рейсе Дубай-Москва."Разбираемся", - сообщила авиакомпания.

https://ria.ru/20250129/samolet-1996139733.html

каспийское море

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2025

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каспийское море, аэрофлот, происшествия