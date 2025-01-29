Рейтинг@Mail.ru
Самолет "Победы" подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 29.01.2025 (обновлено: 18:19 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/pobeda-1996182145.html
Самолет "Победы" подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем
Самолет "Победы" подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем - РИА Новости, 29.01.2025
Самолет "Победы" подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") разбирается в связи с сообщениями о сигнале бедствия на рейсе Дубай-Москва. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:13:00+03:00
2025-01-29T18:19:00+03:00
каспийское море
аэрофлот
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_edf8754a1fb5078fe8dd9d9dc4cc8128.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") разбирается в связи с сообщениями о сигнале бедствия на рейсе Дубай-Москва."Разбираемся", - сообщила авиакомпания.
https://ria.ru/20250129/samolet-1996139733.html
каспийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_512938cba9b50354e66a53933534c227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каспийское море, аэрофлот, происшествия
Каспийское море, Аэрофлот, Происшествия
Самолет "Победы" подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем

Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") разбирается в связи с сообщениями о сигнале бедствия на рейсе Дубай-Москва.
"Разбираемся", - сообщила авиакомпания.
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
СМИ назвали единственную версию крушения самолета DHL под Вильнюсом
Вчера, 16:16
 
Каспийское мореАэрофлотПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала