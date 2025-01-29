https://ria.ru/20250129/pobeda-1996182145.html
Самолет "Победы" подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем
Самолет "Победы" подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем - РИА Новости, 29.01.2025
Самолет "Победы" подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") разбирается в связи с сообщениями о сигнале бедствия на рейсе Дубай-Москва. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:13:00+03:00
2025-01-29T18:13:00+03:00
2025-01-29T18:19:00+03:00
каспийское море
аэрофлот
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_edf8754a1fb5078fe8dd9d9dc4cc8128.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") разбирается в связи с сообщениями о сигнале бедствия на рейсе Дубай-Москва."Разбираемся", - сообщила авиакомпания.
https://ria.ru/20250129/samolet-1996139733.html
каспийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_512938cba9b50354e66a53933534c227.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каспийское море, аэрофлот, происшествия
Каспийское море, Аэрофлот, Происшествия
Самолет "Победы" подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем
Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем