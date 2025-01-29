https://ria.ru/20250129/peskov-1996085947.html
Визита Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил Песков
Визита Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил Песков - РИА Новости, 29.01.2025
Визита Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил Песков
Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:32:00+03:00
2025-01-29T12:32:00+03:00
2025-01-29T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока в графике еще нет этого визита", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%. Ранее Лукашенко заявлял, что после президентских выборов в республике, если выиграет их, планирует поехать в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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политика, белоруссия, москва, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Визита Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил Песков
Песков: визита Лукашенко в Россию пока в графике нет
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока в графике еще нет этого визита", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%.
Ранее Лукашенко заявлял, что после президентских выборов в республике, если выиграет их, планирует поехать в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.