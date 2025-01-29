https://ria.ru/20250129/peskov-1996085947.html

Визита Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил Песков

Визита Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил Песков - РИА Новости, 29.01.2025

Визита Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил Песков

Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:32:00+03:00

2025-01-29T12:32:00+03:00

2025-01-29T12:32:00+03:00

политика

белоруссия

москва

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока в графике еще нет этого визита", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%. Ранее Лукашенко заявлял, что после президентских выборов в республике, если выиграет их, планирует поехать в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995717775.html

белоруссия

москва

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политика, белоруссия, москва, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин