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Визита Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил Песков - РИА Новости, 29.01.2025
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12:32 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/peskov-1996085947.html
Визита Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил Песков
Визита Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил Песков - РИА Новости, 29.01.2025
Визита Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил Песков
Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:32:00+03:00
2025-01-29T12:32:00+03:00
политика
белоруссия
москва
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока в графике еще нет этого визита", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%. Ранее Лукашенко заявлял, что после президентских выборов в республике, если выиграет их, планирует поехать в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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политика, белоруссия, москва, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Визита Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил Песков

Песков: визита Лукашенко в Россию пока в графике нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию пока в графике нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока в графике еще нет этого визита", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%.
Ранее Лукашенко заявлял, что после президентских выборов в республике, если выиграет их, планирует поехать в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин пожелал Лукашенко успехов на посту президента
27 января, 15:19
 
ПолитикаБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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