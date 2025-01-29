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Власти Сербии не обращались в Москву за помощью, заявил Песков - РИА Новости, 29.01.2025
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12:18 29.01.2025 (обновлено: 13:11 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/peskov-1996081712.html
Власти Сербии не обращались в Москву за помощью, заявил Песков
Власти Сербии не обращались в Москву за помощью, заявил Песков - РИА Новости, 29.01.2025
Власти Сербии не обращались в Москву за помощью, заявил Песков
Власти Сербии не обращались в Москву за помощью, руководство страны может самостоятельно справиться с проблемами, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:18:00+03:00
2025-01-29T13:11:00+03:00
в мире
сербия
москва
россия
дмитрий песков
александр вучич
милош вучевич
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Власти Сербии не обращались в Москву за помощью, руководство страны может самостоятельно справиться с проблемами, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, власти Сербии не обращались. Руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со своими проблемами", - сказал Песков отвечая на вопрос журналистов, обращались ли власти Сербии за поддержкой в Москву.Глава правительства Сербии Милош Вучевич во вторник подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране, по его словам, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате. В среду Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение 10 предстоящих дней после консультаций с партиями. Протесты в СербииМассовые протесты студентов и оппозиции начались в Сербии в ноябре, после гибели людей при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на акциях протеста.Первого ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, все они сербские граждане, кроме одного — гражданина Северной Македонии.Власти считают, что цель протестов — свержение правительства и президента Александра Вучича. По словам главы государства, за четыре года различные СМИ, объединения, партии и организации получили на эти цели из-за границы 426 миллионов евро, а в январе он уже назвал цифру около миллиарда евро.Накануне Вучич призвал сохранить стабильность в стране, а минувшей ночью заявил о необходимости начать диалог в обществе и сообщил о выполнении некоторых требований демонстрантов.Он заверил, что готов помиловать 13 участвовавших в беспорядках демонстрантов из числа студентов и преподавателей, если те об этом попросят. При этом Вучич отметил, что других людей, обвиняемых в нападениях на участников протестов, освобождать от наказания не намерен. Кроме того, власти продолжат публиковать документы по реконструкции вокзала в Нови-Саде, добавил президент.
https://ria.ru/20250129/serbiya-1996082948.html
https://ria.ru/20250128/serbiya-1995909793.html
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в мире, сербия, москва, россия, дмитрий песков, александр вучич, милош вучевич
В мире, Сербия, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Александр Вучич, Милош Вучевич
Власти Сербии не обращались в Москву за помощью, заявил Песков

Песков заявил, что Сербия не просила у России помощи на фоне протестов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Власти Сербии не обращались в Москву за помощью, руководство страны может самостоятельно справиться с проблемами, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, власти Сербии не обращались. Руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со своими проблемами", - сказал Песков отвечая на вопрос журналистов, обращались ли власти Сербии за поддержкой в Москву.
Глава правительства Сербии Милош Вучевич во вторник подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране, по его словам, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате. В среду Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение 10 предстоящих дней после консультаций с партиями.

Протесты в Сербии

Массовые протесты студентов и оппозиции начались в Сербии в ноябре, после гибели людей при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на акциях протеста.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Кремле оценили отношения России и Сербии
Вчера, 12:24

Первого ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, все они сербские граждане, кроме одного — гражданина Северной Македонии.

Первого ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, все они сербские граждане, кроме одного — гражданина Северной Македонии.
Власти считают, что цель протестов — свержение правительства и президента Александра Вучича. По словам главы государства, за четыре года различные СМИ, объединения, партии и организации получили на эти цели из-за границы 426 миллионов евро, а в январе он уже назвал цифру около миллиарда евро.
Милош Вучевич - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Протесты в Сербии организовывали из-за границы, заявил премьер
28 января, 14:09
Накануне Вучич призвал сохранить стабильность в стране, а минувшей ночью заявил о необходимости начать диалог в обществе и сообщил о выполнении некоторых требований демонстрантов.
Он заверил, что готов помиловать 13 участвовавших в беспорядках демонстрантов из числа студентов и преподавателей, если те об этом попросят. При этом Вучич отметил, что других людей, обвиняемых в нападениях на участников протестов, освобождать от наказания не намерен. Кроме того, власти продолжат публиковать документы по реконструкции вокзала в Нови-Саде, добавил президент.
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Роза Чемерис - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Госдуме прокомментировали отставку премьера Сербии
28 января, 15:32
 
В миреСербияМоскваРоссияДмитрий ПесковАлександр ВучичМилош Вучевич
 
 
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