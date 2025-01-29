https://ria.ru/20250129/peskov-1996081712.html

Власти Сербии не обращались в Москву за помощью, заявил Песков

Власти Сербии не обращались в Москву за помощью, заявил Песков - РИА Новости, 29.01.2025

Власти Сербии не обращались в Москву за помощью, заявил Песков

Власти Сербии не обращались в Москву за помощью, руководство страны может самостоятельно справиться с проблемами, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:18:00+03:00

2025-01-29T12:18:00+03:00

2025-01-29T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Власти Сербии не обращались в Москву за помощью, руководство страны может самостоятельно справиться с проблемами, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, власти Сербии не обращались. Руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со своими проблемами", - сказал Песков отвечая на вопрос журналистов, обращались ли власти Сербии за поддержкой в Москву.Глава правительства Сербии Милош Вучевич во вторник подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране, по его словам, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате. В среду Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение 10 предстоящих дней после консультаций с партиями. Протесты в СербииМассовые протесты студентов и оппозиции начались в Сербии в ноябре, после гибели людей при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на акциях протеста.Первого ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, все они сербские граждане, кроме одного — гражданина Северной Македонии.Власти считают, что цель протестов — свержение правительства и президента Александра Вучича. По словам главы государства, за четыре года различные СМИ, объединения, партии и организации получили на эти цели из-за границы 426 миллионов евро, а в январе он уже назвал цифру около миллиарда евро.Накануне Вучич призвал сохранить стабильность в стране, а минувшей ночью заявил о необходимости начать диалог в обществе и сообщил о выполнении некоторых требований демонстрантов.Он заверил, что готов помиловать 13 участвовавших в беспорядках демонстрантов из числа студентов и преподавателей, если те об этом попросят. При этом Вучич отметил, что других людей, обвиняемых в нападениях на участников протестов, освобождать от наказания не намерен. Кроме того, власти продолжат публиковать документы по реконструкции вокзала в Нови-Саде, добавил президент.

https://ria.ru/20250129/serbiya-1996082948.html

https://ria.ru/20250128/serbiya-1995909793.html

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в мире, сербия, москва, россия, дмитрий песков, александр вучич, милош вучевич