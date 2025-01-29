Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оставили без комментария сообщения о требованиях Дамаска к Москве - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 29.01.2025 (обновлено: 12:27 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/peskov-1996080536.html
В Кремле оставили без комментария сообщения о требованиях Дамаска к Москве
В Кремле оставили без комментария сообщения о требованиях Дамаска к Москве - РИА Новости, 29.01.2025
В Кремле оставили без комментария сообщения о требованиях Дамаска к Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментария сообщения о якобы требованиях Дамаска к Москве о компенсациях и выдаче экс-президента Сирии РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:14:00+03:00
2025-01-29T12:27:00+03:00
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
башар асад
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053310_0:65:3078:1796_1920x0_80_0_0_1ab5c970d5bb51d592d72c10a600c5a2.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментария сообщения о якобы требованиях Дамаска к Москве о компенсациях и выдаче экс-президента Сирии Башара Асада. Пескова попросили прокомментировать сообщение сирийского агентства Sana о том, что якобы новые сирийские власти попросили от России компенсаций "для восстановления доверия", а также информацию источников о том, что власти Сирии якобы потребовали выдачи Асада. "Нет, я это оставляю без комментариев без каких-то либо", - ответил Песков. Он добавил, что Россия продолжит диалог с сирийскими властями.Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Также пресс-служба администрации арабской республики сообщала, что российская делегация обсудила с Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250129/siriya-1996079378.html
https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html
сирия
россия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053310_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_a6f4f303b7c61f305efffb8bf80716e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, дмитрий песков
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад, Дмитрий Песков
В Кремле оставили без комментария сообщения о требованиях Дамаска к Москве

Песков оставил без комментариев сообщения о требованиях Дамаска выдать Асада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментария сообщения о якобы требованиях Дамаска к Москве о компенсациях и выдаче экс-президента Сирии Башара Асада.
Пескова попросили прокомментировать сообщение сирийского агентства Sana о том, что якобы новые сирийские власти попросили от России компенсаций "для восстановления доверия", а также информацию источников о том, что власти Сирии якобы потребовали выдачи Асада.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Кремле прокомментировали контакты с сирийскими властями
Вчера, 12:08
"Нет, я это оставляю без комментариев без каких-то либо", - ответил Песков.
Он добавил, что Россия продолжит диалог с сирийскими властями.
Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Также пресс-служба администрации арабской республики сообщала, что российская делегация обсудила с Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В борьбе с Россией за базы в Сирии проиграет Европа
21 декабря 2024, 08:00
 
В миреСирияРоссияДамаск (город)Башар АсадДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала