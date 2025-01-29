https://ria.ru/20250129/peskov-1996080536.html

В Кремле оставили без комментария сообщения о требованиях Дамаска к Москве

В Кремле оставили без комментария сообщения о требованиях Дамаска к Москве - РИА Новости, 29.01.2025

В Кремле оставили без комментария сообщения о требованиях Дамаска к Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментария сообщения о якобы требованиях Дамаска к Москве о компенсациях и выдаче экс-президента Сирии РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:14:00+03:00

2025-01-29T12:14:00+03:00

2025-01-29T12:27:00+03:00

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башар асад

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментария сообщения о якобы требованиях Дамаска к Москве о компенсациях и выдаче экс-президента Сирии Башара Асада. Пескова попросили прокомментировать сообщение сирийского агентства Sana о том, что якобы новые сирийские власти попросили от России компенсаций "для восстановления доверия", а также информацию источников о том, что власти Сирии якобы потребовали выдачи Асада. "Нет, я это оставляю без комментариев без каких-то либо", - ответил Песков. Он добавил, что Россия продолжит диалог с сирийскими властями.Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Также пресс-служба администрации арабской республики сообщала, что российская делегация обсудила с Ахмедом аш-Шараа возможный вклад России в реконструкцию и восстановление Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250129/siriya-1996079378.html

https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, дмитрий песков