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Песков прокомментировал новый пакет санкций в отношении России
Песков прокомментировал новый пакет санкций в отношении России - РИА Новости, 29.01.2025
Песков прокомментировал новый пакет санкций в отношении России
Много спекуляций насчет нового пакета ограничений в отношении РФ, до того, как это будет формализовано, вряд ли это нужно комментировать, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:11:00+03:00
2025-01-29T12:11:00+03:00
2025-01-29T12:11:00+03:00
экономика
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еврокомиссия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Много спекуляций насчет нового пакета ограничений в отношении РФ, до того, как это будет формализовано, вряд ли это нужно комментировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник Еврокомиссия (ЕК) одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из РФ и Белоруссии. "Сейчас много идет спекуляций, много обсуждений относительно вот этого так называемого следующего пакета, который обсуждается и готовится. Там разные позиции фигурируют. Мы внимательно за этим следим, но до того, как это неформализовано, вряд ли, наверное, можно и нужно комментировать такие прогнозы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о принятии со стороны ЕК предложения о введении тарифов на ряд продуктов сельскохозяйственного экспорта из России и Белоруссии.
https://ria.ru/20250128/vengriya-1995870874.html
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экономика, россия, белоруссия, дмитрий песков, еврокомиссия
Экономика, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Еврокомиссия
Песков прокомментировал новый пакет санкций в отношении России
Песков: о новом пакете санкций против России пока нечего сказать