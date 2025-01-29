https://ria.ru/20250129/peskov-1996080166.html

Песков прокомментировал новый пакет санкций в отношении России

Песков прокомментировал новый пакет санкций в отношении России - РИА Новости, 29.01.2025

Песков прокомментировал новый пакет санкций в отношении России

Много спекуляций насчет нового пакета ограничений в отношении РФ, до того, как это будет формализовано, вряд ли это нужно комментировать, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:11:00+03:00

2025-01-29T12:11:00+03:00

2025-01-29T12:11:00+03:00

экономика

россия

белоруссия

дмитрий песков

еврокомиссия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Много спекуляций насчет нового пакета ограничений в отношении РФ, до того, как это будет формализовано, вряд ли это нужно комментировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник Еврокомиссия (ЕК) одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из РФ и Белоруссии. "Сейчас много идет спекуляций, много обсуждений относительно вот этого так называемого следующего пакета, который обсуждается и готовится. Там разные позиции фигурируют. Мы внимательно за этим следим, но до того, как это неформализовано, вряд ли, наверное, можно и нужно комментировать такие прогнозы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о принятии со стороны ЕК предложения о введении тарифов на ряд продуктов сельскохозяйственного экспорта из России и Белоруссии.

https://ria.ru/20250128/vengriya-1995870874.html

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экономика, россия, белоруссия, дмитрий песков, еврокомиссия