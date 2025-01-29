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Песков прокомментировал слова Карлсона о планах Байдена убить Путина
Песков прокомментировал слова Карлсона о планах Байдена убить Путина - РИА Новости, 29.01.2025
Песков прокомментировал слова Карлсона о планах Байдена убить Путина
Журналист Такер Карлсон, сделав заявление о планах Джо Байдена совершить покушение на Владимира Путина, не привел никаких доказательств, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:11:00+03:00
2025-01-29T12:11:00+03:00
2025-01-29T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Журналист Такер Карлсон, сделав заявление о планах Джо Байдена совершить покушение на Владимира Путина, не привел никаких доказательств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не совсем понимаем, что имел в виду Такер Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им. Непонятно, что имелось в виду. Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить", - ответил он на соответствующий вопрос.Накануне Карлсон выступил с утверждением, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом журналист не предоставил доказательств. Он заявил, что считает данные попытки безумием.Депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя заявление Карлсона, ранее заявил, что безумие Байдена не поддается ни рациональному анализу, ни какой-либо логике. При этом парламентарий также подчеркнул, что никаких доказательств его словам пока нет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал провести расследование и подчеркнул, что такая угроза может быть прямым путем к началу ядерной войны. Если информация подтвердится, Байден и Блинкен должны понести наказание, заключил он.
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в мире, россия, сша, такер карлсон, джо байден, владимир путин
В мире, Россия, США, Такер Карлсон, Джо Байден, Владимир Путин
Песков прокомментировал слова Карлсона о планах Байдена убить Путина
Песков: Карлсон не привел доказательств, говоря о планах Байдена убить Путина