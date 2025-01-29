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Песков рассказал об отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 29.01.2025
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12:07 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/peskov-1996079080.html
Песков рассказал об отношениях России и Белоруссии
Песков рассказал об отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 29.01.2025
Песков рассказал об отношениях России и Белоруссии
Отношения России и Белоруссии многопрофильные и очень тесные, это неотъемлемая часть повестки дня и президента РФ Владимира Путина, и президента Белоруссии... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:07:00+03:00
2025-01-29T12:07:00+03:00
политика
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
россия
белоруссия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии многопрофильные и очень тесные, это неотъемлемая часть повестки дня и президента РФ Владимира Путина, и президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, что российско-белорусские отношения многопрофильные, очень тесные, союзнические, поэтому это является неотъемлемой частью повестки дня и президента Путина, и президента Лукашенко", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250127/putin-1995644845.html
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политика, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, россия, белоруссия
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Россия, Белоруссия
Песков рассказал об отношениях России и Белоруссии

Песков: отношения России и Белоруссии многопрофильные и очень тесные

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии многопрофильные и очень тесные, это неотъемлемая часть повестки дня и президента РФ Владимира Путина, и президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что российско-белорусские отношения многопрофильные, очень тесные, союзнические, поэтому это является неотъемлемой частью повестки дня и президента Путина, и президента Лукашенко", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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ПолитикаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковРоссияБелоруссия
 
 
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