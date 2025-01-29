https://ria.ru/20250129/peskov-1996079080.html

Песков рассказал об отношениях России и Белоруссии

Песков рассказал об отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 29.01.2025

Песков рассказал об отношениях России и Белоруссии

Отношения России и Белоруссии многопрофильные и очень тесные, это неотъемлемая часть повестки дня и президента РФ Владимира Путина, и президента Белоруссии... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:07:00+03:00

2025-01-29T12:07:00+03:00

2025-01-29T12:07:00+03:00

политика

владимир путин

александр лукашенко

дмитрий песков

россия

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783110662_0:214:3003:1903_1920x0_80_0_0_3456c90b6915aac2390b1722c05b0727.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии многопрофильные и очень тесные, это неотъемлемая часть повестки дня и президента РФ Владимира Путина, и президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, что российско-белорусские отношения многопрофильные, очень тесные, союзнические, поэтому это является неотъемлемой частью повестки дня и президента Путина, и президента Лукашенко", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20250127/putin-1995644845.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, россия, белоруссия