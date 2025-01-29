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Пентагон отказался комментировать планы по передаче ВСУ ракет-перехватчиков - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 29.01.2025 (обновлено: 18:41 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/pentagon-1996188610.html
Пентагон отказался комментировать планы по передаче ВСУ ракет-перехватчиков
Пентагон отказался комментировать планы по передаче ВСУ ракет-перехватчиков - РИА Новости, 29.01.2025
Пентагон отказался комментировать планы по передаче ВСУ ракет-перехватчиков
Официальный представитель Пентагона в беседе с РИА Новости отказался комментировать сообщения о возможном выводе американских войск из Сирии, а также поставках... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:33:00+03:00
2025-01-29T18:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
пентагон
украина
сирия
израиль
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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона в беседе с РИА Новости отказался комментировать сообщения о возможном выводе американских войск из Сирии, а также поставках Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, ранее находившихся на хранении в Израиле."Что касается Сирии, мы перенаправляем вас в Белый дом. По Украине – мы видели эти сообщения, но нам нечего предоставить в качестве комментария", – сказал собеседник агентства.Ранее портал Axios сообщил, что США передали Киеву около 90 перехватчиков для ЗРК Patriot, которые прежде хранились в Израиле. В то же время в СМИ появились публикации о том, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода войск из Сирии. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
https://ria.ru/20250129/ssha-1996164938.html
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в мире, сша, пентагон, украина, сирия, израиль
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Пентагон, Украина, Сирия, Израиль
Пентагон отказался комментировать планы по передаче ВСУ ракет-перехватчиков

Пентагон отказался комментировать планы по передаче Киеву ракет для ЗРК Patriot

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона в беседе с РИА Новости отказался комментировать сообщения о возможном выводе американских войск из Сирии, а также поставках Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, ранее находившихся на хранении в Израиле.
"Что касается Сирии, мы перенаправляем вас в Белый дом. По Украине – мы видели эти сообщения, но нам нечего предоставить в качестве комментария", – сказал собеседник агентства.
Ранее портал Axios сообщил, что США передали Киеву около 90 перехватчиков для ЗРК Patriot, которые прежде хранились в Израиле. В то же время в СМИ появились публикации о том, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода войск из Сирии. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
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