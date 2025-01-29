https://ria.ru/20250129/pentagon-1996188610.html

Пентагон отказался комментировать планы по передаче ВСУ ракет-перехватчиков

Пентагон отказался комментировать планы по передаче ВСУ ракет-перехватчиков - РИА Новости, 29.01.2025

Пентагон отказался комментировать планы по передаче ВСУ ракет-перехватчиков

Официальный представитель Пентагона в беседе с РИА Новости отказался комментировать сообщения о возможном выводе американских войск из Сирии, а также поставках... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T18:33:00+03:00

2025-01-29T18:33:00+03:00

2025-01-29T18:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона в беседе с РИА Новости отказался комментировать сообщения о возможном выводе американских войск из Сирии, а также поставках Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, ранее находившихся на хранении в Израиле."Что касается Сирии, мы перенаправляем вас в Белый дом. По Украине – мы видели эти сообщения, но нам нечего предоставить в качестве комментария", – сказал собеседник агентства.Ранее портал Axios сообщил, что США передали Киеву около 90 перехватчиков для ЗРК Patriot, которые прежде хранились в Израиле. В то же время в СМИ появились публикации о том, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода войск из Сирии. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

https://ria.ru/20250129/ssha-1996164938.html

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в мире, сша, пентагон, украина, сирия, израиль