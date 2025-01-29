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Правительство подготовило законопроект об увеличении военных пенсий - РИА Новости, 29.01.2025
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08:53 29.01.2025 (обновлено: 09:37 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/pensii-1996042290.html
Правительство подготовило законопроект об увеличении военных пенсий
Правительство подготовило законопроект об увеличении военных пенсий - РИА Новости, 29.01.2025
Правительство подготовило законопроект об увеличении военных пенсий
Правительство вскоре внесет в Госдуму законопроект, позволяющий увеличить размер военных пенсий, сообщил журналистам глава думского комитета по обороне Андрей... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:53:00+03:00
2025-01-29T09:37:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Правительство вскоре внесет в Госдуму законопроект, позволяющий увеличить размер военных пенсий, сообщил журналистам глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов."В целях исполнения решения президента Российской Федерации по индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5 процента) правительством Российской Федерации (Минобороны России и Минфином России) подготовлен законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Государственную думу", — сказал он.По словам Картаполова, комитет по обороне поддержит документ и оперативно подготовит его для рассмотрения на пленарном заседании.Как пояснил парламентарий, законопроект предлагает установить с 1 января понижающий коэффициент для расчета военных пенсий на уровне 93,59 процента. Это позволит увеличить реальный размер пенсий на 9,5 процента по сравнению с январем 2024-го.При этом в федеральном бюджете предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5 процента с 1 октября 2025 года."Комитет Государственной думы по обороне продолжит работу по совершенствованию законодательства в этом направлении, увеличению размера денежного довольствия, военных пенсий", — заключил Картаполов.На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы задним числом с 1 января, и поручил правительству в самые короткие сроки принять соответствующее решение.Военные пенсии получают люди, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.
https://ria.ru/20250122/gosduma-1995033972.html
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Россия, Госдума РФ, Общество
Правительство подготовило законопроект об увеличении военных пенсий

Картаполов: правительство внесет в Госдуму проект об увеличении военных пенсий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Правительство вскоре внесет в Госдуму законопроект, позволяющий увеличить размер военных пенсий, сообщил журналистам глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
"В целях исполнения решения президента Российской Федерации по индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5 процента) правительством Российской Федерации (Минобороны России и Минфином России) подготовлен законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Государственную думу", — сказал он.
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По словам Картаполова, комитет по обороне поддержит документ и оперативно подготовит его для рассмотрения на пленарном заседании.
Как пояснил парламентарий, законопроект предлагает установить с 1 января понижающий коэффициент для расчета военных пенсий на уровне 93,59 процента. Это позволит увеличить реальный размер пенсий на 9,5 процента по сравнению с январем 2024-го.
При этом в федеральном бюджете предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5 процента с 1 октября 2025 года.
"Комитет Государственной думы по обороне продолжит работу по совершенствованию законодательства в этом направлении, увеличению размера денежного довольствия, военных пенсий", — заключил Картаполов.
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы задним числом с 1 января, и поручил правительству в самые короткие сроки принять соответствующее решение.
Военные пенсии получают люди, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.
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