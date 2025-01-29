https://ria.ru/20250129/pashinyan-1996125907.html
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении - РИА Новости, 29.01.2025
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:36:00+03:00
2025-01-29T15:36:00+03:00
2025-01-29T21:10:00+03:00
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ЕРЕВАН, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики, сообщает пресс-служба правительства. "Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности", — говорится в сообщении. Отмечается, что, помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли участие президент республики Ваагн Хачатурян и председатель парламента Ален Симонян. "В ходе заседания были обсуждены относящиеся к компетенции Совета безопасности вопросы", — отметили в пресс-службе. Другие подробности не приводятся.
https://ria.ru/20250129/rejting-1996092169.html
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в мире, армения, никол пашинян, ваагн хачатурян
В мире, Армения, Никол Пашинян, Ваагн Хачатурян
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении
Премьер Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении