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Пашинян созвал заседание Совбеза Армении - РИА Новости, 29.01.2025
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15:36 29.01.2025 (обновлено: 21:10 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/pashinyan-1996125907.html
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении - РИА Новости, 29.01.2025
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:36:00+03:00
2025-01-29T21:10:00+03:00
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики, сообщает пресс-служба правительства. "Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности", — говорится в сообщении. Отмечается, что, помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли участие президент республики Ваагн Хачатурян и председатель парламента Ален Симонян. "В ходе заседания были обсуждены относящиеся к компетенции Совета безопасности вопросы", — отметили в пресс-службе. Другие подробности не приводятся.
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в мире, армения, никол пашинян, ваагн хачатурян
В мире, Армения, Никол Пашинян, Ваагн Хачатурян
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

Премьер Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики, сообщает пресс-служба правительства.
"Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли участие президент республики Ваагн Хачатурян и председатель парламента Ален Симонян.
"В ходе заседания были обсуждены относящиеся к компетенции Совета безопасности вопросы", — отметили в пресс-службе.
Другие подробности не приводятся.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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