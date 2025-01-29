Грузинская делегация прекратила работу в ПАСЕ
Грузинская делегация прекратила работу в ПАСЕ после принятой резолюции о выборах
Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 29 янв — РИА Новости. Делегация Грузии прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после принятой резолюции о проведении новых парламентских выборов, говорится в заявлении главы делегации — вице-спикера парламента страны Теи Цулукиани.
"Полномочия делегации парламента Грузии нового созыва были вынесены на окончательное голосование и признаны несколько минут назад. Однако документ, признающий полномочия, сопровождается оговорками. Многие оговорки для нас неприемлемы, поскольку они несправедливы и безосновательны. <…> Исходя из вышеизложенного, мы, члены делегации парламента Грузии, <...> по общему решению команды "Грузинской мечты", несмотря на то что наши полномочия утверждены, с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее", — объявила Цулукиани.
В заявлении также сказано, что делегация не вернется к работе в ПАСЕ до тех пор, "пока продолжается абсолютно несправедливый и неоправданный шантаж в отношении избранного грузинским народом правительства".
Кроме того, Кобахидзе позже указал на несообразность резолюции ПАСЕ о проведении новых выборов.
"Это является абсурдным решением. Нашу делегацию подтвердили, чем признали результаты выборов, и там же заявили, что если до апреля не состоятся выборы, то упразднят нашу делегацию", — заявил премьер.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.