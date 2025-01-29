https://ria.ru/20250129/panchenko-1996053348.html

"Когда вы закончите?" Рютте поставили на место после его слов об Украине

"Когда вы закончите?" Рютте поставили на место после его слов об Украине - РИА Новости, 29.01.2025

"Когда вы закончите?" Рютте поставили на место после его слов об Украине

Украинская журналистка Диана Панченко спросила генсека НАТО Марко Рютте об окончании конфликта после его заявления о поддержке Украины. Об этом она написала в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:48:00+03:00

2025-01-29T09:48:00+03:00

2025-01-29T13:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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марк рютте

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко спросила генсека НАТО Марко Рютте об окончании конфликта после его заявления о поддержке Украины. Об этом она написала в соцсети X. "Ваша поддержка Украины привела к гибели почти миллиона украинцев. Когда вы закончите эту войну?" — говорится в публикации.Так она отреагировала на пост Рютте, в котором он написал, что обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен поддержку Украины и укрепление безопасности в Балтийском море. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости проведения мирных переговоров.

https://ria.ru/20250129/ukraina-1996076922.html

https://ria.ru/20250129/tramp-1996058890.html

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