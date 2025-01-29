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"Когда вы закончите?" Рютте поставили на место после его слов об Украине - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 29.01.2025 (обновлено: 13:09 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/panchenko-1996053348.html
"Когда вы закончите?" Рютте поставили на место после его слов об Украине
"Когда вы закончите?" Рютте поставили на место после его слов об Украине - РИА Новости, 29.01.2025
"Когда вы закончите?" Рютте поставили на место после его слов об Украине
Украинская журналистка Диана Панченко спросила генсека НАТО Марко Рютте об окончании конфликта после его заявления о поддержке Украины. Об этом она написала в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:48:00+03:00
2025-01-29T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марк рютте
нато
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко спросила генсека НАТО Марко Рютте об окончании конфликта после его заявления о поддержке Украины. Об этом она написала в соцсети X. "Ваша поддержка Украины привела к гибели почти миллиона украинцев. Когда вы закончите эту войну?" — говорится в публикации.Так она отреагировала на пост Рютте, в котором он написал, что обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен поддержку Украины и укрепление безопасности в Балтийском море. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости проведения мирных переговоров.
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996076922.html
https://ria.ru/20250129/tramp-1996058890.html
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в мире, украина, марк рютте, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Марк Рютте, НАТО
"Когда вы закончите?" Рютте поставили на место после его слов об Украине

Панченко спросила Рютте о концовке конфликта после его слов об Украине

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко спросила генсека НАТО Марко Рютте об окончании конфликта после его заявления о поддержке Украины. Об этом она написала в соцсети X.
"Ваша поддержка Украины привела к гибели почти миллиона украинцев. Когда вы закончите эту войну?" — говорится в публикации.
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Так она отреагировала на пост Рютте, в котором он написал, что обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен поддержку Украины и укрепление безопасности в Балтийском море.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости проведения мирных переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМарк РюттеНАТО
 
 
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