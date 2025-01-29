Рейтинг@Mail.ru
Тысячи палестинцев возвращаются в сектор Газа - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 29.01.2025 (обновлено: 17:10 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/palestintsy-1996153708.html
Тысячи палестинцев возвращаются в сектор Газа
Тысячи палестинцев возвращаются в сектор Газа - РИА Новости, 29.01.2025
Тысячи палестинцев возвращаются в сектор Газа
Тысячи и тысячи палестинцев нескончаемым потоком возвращаются на север сектора Газа после года бесприютных скитаний в родные дома, однако рискуют найти на их... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:51:00+03:00
2025-01-29T17:10:00+03:00
в мире
израиль
рафах (провинция)
катар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996165731_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68653f088a1c55f350bd5166ffb93344.jpg
ГАЗА, 29 янв – РИА Новости. Тысячи и тысячи палестинцев нескончаемым потоком возвращаются на север сектора Газа после года бесприютных скитаний в родные дома, однако рискуют найти на их месте лишь пепелища. Ответив на нападение боевиков ХАМАС беспощадной военной кампанией с ковровыми бомбежками и артиллерийскими ударами, танковыми рейдами, уличными боями и зачистками, израильтяне вынудили жителей столичной Газы, соседних с нею Джебалии, Бейт-Хануна и Бейт-Лахии, десятков менее крупных городков и поселков искать спасения на юге, в специально созданных "зонах безопасности" Рафаха и Хан-Юниса. Прожив год в палатках или под открытым небом, перетерпев голод, холод, болезни и израильские удары, северяне благодаря недавно заключенному перемирию получили возможность вернуться домой. "После всех наших страданий мы возвращаемся в родные дома. Они разрушены, но мы постепенно отстроимся, а пока будем жить пусть даже во временных палатках", - говорит РИА Новости Абдуллах Кутаб. По самым приблизительным подсчетам, в регион огромными толпами направляются порядка двух третей двухмиллионного населения сектора Газа. По берегу Средиземного моря день и ночь, растянувшись на километры, бредут мужчины, женщины и дети. Самых маленьких несут на руках. Те, кто постарше, наравне со взрослыми безропотно волокут тюки с немудреным скарбом. То и дело мелькают инвалидные коляски: война оставила многих калеками. По соседству – колоссальная пробка из автомобилей, которые часто глохнут на солнцепеке и приводятся в движение силой рук. "Мы здесь со вчерашнего дня, примерно с трех часов вечера. Всю ночь не спали", - рассказывает спустя сутки один из водителей Муад Валлюд. За 15 месяцев войны его семья сменила не один дом: сначала жили в Нусейрате, потом ушли в Хан-Юнис, оттуда – в Рафах, затем переселились в Дейр аль-Балах. Людей обуревают самые противоречивые эмоции – радость возвращения и скорбь потерь, предвкушение встреч и усталость от войны, облегчение от перемирия и страх перед будущими испытаниями. Валлюд причин ликовать не видит. "Мы ничего не чувствуем после этой кровопролитной войны. У нас пропали все эмоции, исчезла вся радость к жизни. Наши дома разрушены, наши машины сгорели, наши земли уничтожены", - объясняет он. "Это прекрасный момент нашей жизни, мы возвращаемся на родину", - заочно спорит с Валлюдом неунывающий Исса Абделлатиф. Он несет на плечах маленького сына, оба светятся улыбками, шагая в сторону родного Бейт-Хануна. "Я пережил много боли, но сегодня чувствую, что иду в рай", - говорит пожилой житель города Газа Махер аль-Аши. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250115/gaza-1993923583.html
https://ria.ru/20250128/iran-1995914089.html
https://ria.ru/20250119/gaza-1994497214.html
https://ria.ru/20250125/zalozhniki-1995463079.html
https://ria.ru/20250119/gaza-1994504756.html
https://ria.ru/20250128/gaza-1995904889.html
израиль
рафах (провинция)
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996165731_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6cdce6df85ac99f8fcb2b648167d8da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Тысячи палестинцев возвращаются в сектор Газа

Палестинцы возвращаются в сектор Газа, рискуя найти свои дома разрушенными

© Getty Images / Anadolu/Ashraf AmraПалестинцы возвращаются в сектор Газа по дороге Аль-Рашид
Палестинцы возвращаются в сектор Газа по дороге Аль-Рашид - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Ashraf Amra
Палестинцы возвращаются в сектор Газа по дороге Аль-Рашид
Читать ria.ru в
Дзен
ГАЗА, 29 янв – РИА Новости. Тысячи и тысячи палестинцев нескончаемым потоком возвращаются на север сектора Газа после года бесприютных скитаний в родные дома, однако рискуют найти на их месте лишь пепелища.
Ответив на нападение боевиков ХАМАС беспощадной военной кампанией с ковровыми бомбежками и артиллерийскими ударами, танковыми рейдами, уличными боями и зачистками, израильтяне вынудили жителей столичной Газы, соседних с нею Джебалии, Бейт-Хануна и Бейт-Лахии, десятков менее крупных городков и поселков искать спасения на юге, в специально созданных "зонах безопасности" Рафаха и Хан-Юниса.
Палестинцы в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В Газе начались массовые празднования после сообщений о прекращении огня
15 января, 22:29
Прожив год в палатках или под открытым небом, перетерпев голод, холод, болезни и израильские удары, северяне благодаря недавно заключенному перемирию получили возможность вернуться домой.
"После всех наших страданий мы возвращаемся в родные дома. Они разрушены, но мы постепенно отстроимся, а пока будем жить пусть даже во временных палатках", - говорит РИА Новости Абдуллах Кутаб.
Беженцы возвращаются в сектор Газа по дороге Аль-Рашид. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Иране ответили на идею о расселении беженцев из сектора Газа
28 января, 14:20
По самым приблизительным подсчетам, в регион огромными толпами направляются порядка двух третей двухмиллионного населения сектора Газа.
По берегу Средиземного моря день и ночь, растянувшись на километры, бредут мужчины, женщины и дети. Самых маленьких несут на руках. Те, кто постарше, наравне со взрослыми безропотно волокут тюки с немудреным скарбом. То и дело мелькают инвалидные коляски: война оставила многих калеками. По соседству – колоссальная пробка из автомобилей, которые часто глохнут на солнцепеке и приводятся в движение силой рук.
Палестинские беженцы возвращаются в свои дома в Рафахе после соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. 19 января 2025 - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Мирная жизнь возвращается в сектор Газа после прекращения огня
19 января, 17:56
«
"Мы здесь со вчерашнего дня, примерно с трех часов вечера. Всю ночь не спали", - рассказывает спустя сутки один из водителей Муад Валлюд. За 15 месяцев войны его семья сменила не один дом: сначала жили в Нусейрате, потом ушли в Хан-Юнис, оттуда – в Рафах, затем переселились в Дейр аль-Балах.
Людей обуревают самые противоречивые эмоции – радость возвращения и скорбь потерь, предвкушение встреч и усталость от войны, облегчение от перемирия и страх перед будущими испытаниями.
Валлюд причин ликовать не видит. "Мы ничего не чувствуем после этой кровопролитной войны. У нас пропали все эмоции, исчезла вся радость к жизни. Наши дома разрушены, наши машины сгорели, наши земли уничтожены", - объясняет он.
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
ЦАХАЛ рассказала, сколько израильских заложников остается в секторе Газа
25 января, 14:21
«
"Это прекрасный момент нашей жизни, мы возвращаемся на родину", - заочно спорит с Валлюдом неунывающий Исса Абделлатиф. Он несет на плечах маленького сына, оба светятся улыбками, шагая в сторону родного Бейт-Хануна. "Я пережил много боли, но сегодня чувствую, что иду в рай", - говорит пожилой житель города Газа Махер аль-Аши.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Нынешние власти сектора Газа пока продолжат управлять им, заявили в ХАМАС
19 января, 19:01
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Наблюдатели не зафиксировали реальных нарушений перемирия в секторе Газа
28 января, 13:57
 
В миреИзраильРафах (провинция)КатарХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала