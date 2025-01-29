https://ria.ru/20250129/palestintsy-1996153708.html

Тысячи палестинцев возвращаются в сектор Газа

Тысячи палестинцев возвращаются в сектор Газа - РИА Новости, 29.01.2025

Тысячи палестинцев возвращаются в сектор Газа

Тысячи и тысячи палестинцев нескончаемым потоком возвращаются на север сектора Газа после года бесприютных скитаний в родные дома, однако рискуют найти на их... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:51:00+03:00

2025-01-29T16:51:00+03:00

2025-01-29T17:10:00+03:00

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ГАЗА, 29 янв – РИА Новости. Тысячи и тысячи палестинцев нескончаемым потоком возвращаются на север сектора Газа после года бесприютных скитаний в родные дома, однако рискуют найти на их месте лишь пепелища. Ответив на нападение боевиков ХАМАС беспощадной военной кампанией с ковровыми бомбежками и артиллерийскими ударами, танковыми рейдами, уличными боями и зачистками, израильтяне вынудили жителей столичной Газы, соседних с нею Джебалии, Бейт-Хануна и Бейт-Лахии, десятков менее крупных городков и поселков искать спасения на юге, в специально созданных "зонах безопасности" Рафаха и Хан-Юниса. Прожив год в палатках или под открытым небом, перетерпев голод, холод, болезни и израильские удары, северяне благодаря недавно заключенному перемирию получили возможность вернуться домой. "После всех наших страданий мы возвращаемся в родные дома. Они разрушены, но мы постепенно отстроимся, а пока будем жить пусть даже во временных палатках", - говорит РИА Новости Абдуллах Кутаб. По самым приблизительным подсчетам, в регион огромными толпами направляются порядка двух третей двухмиллионного населения сектора Газа. По берегу Средиземного моря день и ночь, растянувшись на километры, бредут мужчины, женщины и дети. Самых маленьких несут на руках. Те, кто постарше, наравне со взрослыми безропотно волокут тюки с немудреным скарбом. То и дело мелькают инвалидные коляски: война оставила многих калеками. По соседству – колоссальная пробка из автомобилей, которые часто глохнут на солнцепеке и приводятся в движение силой рук. "Мы здесь со вчерашнего дня, примерно с трех часов вечера. Всю ночь не спали", - рассказывает спустя сутки один из водителей Муад Валлюд. За 15 месяцев войны его семья сменила не один дом: сначала жили в Нусейрате, потом ушли в Хан-Юнис, оттуда – в Рафах, затем переселились в Дейр аль-Балах. Людей обуревают самые противоречивые эмоции – радость возвращения и скорбь потерь, предвкушение встреч и усталость от войны, облегчение от перемирия и страх перед будущими испытаниями. Валлюд причин ликовать не видит. "Мы ничего не чувствуем после этой кровопролитной войны. У нас пропали все эмоции, исчезла вся радость к жизни. Наши дома разрушены, наши машины сгорели, наши земли уничтожены", - объясняет он. "Это прекрасный момент нашей жизни, мы возвращаемся на родину", - заочно спорит с Валлюдом неунывающий Исса Абделлатиф. Он несет на плечах маленького сына, оба светятся улыбками, шагая в сторону родного Бейт-Хануна. "Я пережил много боли, но сегодня чувствую, что иду в рай", - говорит пожилой житель города Газа Махер аль-Аши. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

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https://ria.ru/20250119/gaza-1994497214.html

https://ria.ru/20250125/zalozhniki-1995463079.html

https://ria.ru/20250119/gaza-1994504756.html

https://ria.ru/20250128/gaza-1995904889.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году