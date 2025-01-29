https://ria.ru/20250129/pakistan-1996215055.html

В Пакистане мужчина убил 14-летнюю дочь из-за ее видео в TikTok

В Пакистане мужчина убил 14-летнюю дочь из-за ее видео в TikTok - РИА Новости, 29.01.2025

В Пакистане мужчина убил 14-летнюю дочь из-за ее видео в TikTok

Житель Пакистана убил 14-летнюю дочь из-за того, что та выкладывала свои видео в социальную сеть TikTok, передает издание Express Tribune со ссылкой на полицию. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T22:14:00+03:00

2025-01-29T22:14:00+03:00

2025-01-29T22:14:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Житель Пакистана убил 14-летнюю дочь из-за того, что та выкладывала свои видео в социальную сеть TikTok, передает издание Express Tribune со ссылкой на полицию. Согласно отчетам полиции, первоначально дело рассматривалось как нераскрытое убийство, так как отец девочки подал заявление в полицию, указав неизвестных лиц в качестве подозреваемых. Однако после расследования и сбора доказательств с места преступления полиция начала подозревать членов семьи. "Убийство 14-летней пакистано-американской девочки в Кветте привело к задержанию ее отца и дяди, которые признались в планировании убийства из-за ее использования социальных сетей", - пишет издание. Сообщается, что в девочку выстрелили возле её дома, она скончалась по пути в больницу. По данным полиции, отцу девочки помогал его родственник. В ходе расследования полиция обнаружила, что семья жила в США почти 28 лет, прежде чем приехать в Пакистан в январе. Отец девушки был недоволен ее активностью в TikTok и других социальных сетях, однако девушка отказалась прекращать свою деятельность в интернете.

https://ria.ru/20240717/tompson-1960159877.html

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