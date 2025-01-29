https://ria.ru/20250129/ozon-1996054216.html

Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK

Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK - РИА Новости, 29.01.2025

Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK

Минувшей ночью хакеры взломали аккаунт службы поддержки Ozon в соцсети "ВКонтакте" и запустили фишинговую рассылку, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:53:00+03:00

2025-01-29T09:53:00+03:00

2025-01-29T11:49:00+03:00

технологии

ozon

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минувшей ночью хакеры взломали аккаунт службы поддержки Ozon в соцсети "ВКонтакте" и запустили фишинговую рассылку, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."Сегодня ночью злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества ВК и запустили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации, и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена", — сказал собеседник агентства.В компании добавили, что фишинговые сообщения, отправленные пользователям, уже удалили. "Если вы получили сообщение от мошенников, ни в коем случае не переходите по ссылкам", — предупредили в Ozon. Утром пользователи "ВКонтакте" стали жаловаться, что получают от Ozon сообщения о том, что компания отмечает годовщину и запускает розыгрыш призов — для участия в конкурсе надо перейти по ссылкам. Скринами с сообщениями они делились в комментариях в официальном сообществе компании.

https://ria.ru/20250122/hakery-1994986376.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, ozon, россия