https://ria.ru/20250129/ozon-1996054216.html
Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK
Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK - РИА Новости, 29.01.2025
Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK
Минувшей ночью хакеры взломали аккаунт службы поддержки Ozon в соцсети "ВКонтакте" и запустили фишинговую рассылку, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:53:00+03:00
2025-01-29T09:53:00+03:00
2025-01-29T11:49:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минувшей ночью хакеры взломали аккаунт службы поддержки Ozon в соцсети "ВКонтакте" и запустили фишинговую рассылку, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."Сегодня ночью злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества ВК и запустили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации, и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена", — сказал собеседник агентства.В компании добавили, что фишинговые сообщения, отправленные пользователям, уже удалили. "Если вы получили сообщение от мошенников, ни в коем случае не переходите по ссылкам", — предупредили в Ozon. Утром пользователи "ВКонтакте" стали жаловаться, что получают от Ozon сообщения о том, что компания отмечает годовщину и запускает розыгрыш призов — для участия в конкурсе надо перейти по ссылкам. Скринами с сообщениями они делились в комментариях в официальном сообществе компании.
https://ria.ru/20250122/hakery-1994986376.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ozon, россия
Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK
Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK и рассылали фишинговые письма
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минувшей ночью хакеры взломали аккаунт службы поддержки Ozon в соцсети "ВКонтакте" и запустили фишинговую рассылку, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
«
"Сегодня ночью злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества ВК и запустили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации, и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена", — сказал собеседник агентства.
В компании добавили, что фишинговые сообщения, отправленные пользователям, уже удалили.
"Если вы получили сообщение от мошенников, ни в коем случае не переходите по ссылкам", — предупредили в Ozon
.
Утром пользователи "ВКонтакте" стали жаловаться, что получают от Ozon сообщения о том, что компания отмечает годовщину и запускает розыгрыш призов — для участия в конкурсе надо перейти по ссылкам. Скринами с сообщениями они делились в комментариях в официальном сообществе компании.