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Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK - РИА Новости, 29.01.2025
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09:53 29.01.2025 (обновлено: 11:49 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/ozon-1996054216.html
Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK
Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK - РИА Новости, 29.01.2025
Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK
Минувшей ночью хакеры взломали аккаунт службы поддержки Ozon в соцсети "ВКонтакте" и запустили фишинговую рассылку, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:53:00+03:00
2025-01-29T11:49:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минувшей ночью хакеры взломали аккаунт службы поддержки Ozon в соцсети "ВКонтакте" и запустили фишинговую рассылку, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.&quot;Сегодня ночью злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества ВК и запустили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации, и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена&quot;, — сказал собеседник агентства.В компании добавили, что фишинговые сообщения, отправленные пользователям, уже удалили. "Если вы получили сообщение от мошенников, ни в коем случае не переходите по ссылкам", — предупредили в Ozon. Утром пользователи "ВКонтакте" стали жаловаться, что получают от Ozon сообщения о том, что компания отмечает годовщину и запускает розыгрыш призов — для участия в конкурсе надо перейти по ссылкам. Скринами с сообщениями они делились в комментариях в официальном сообществе компании.
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Технологии, Ozon, Россия
Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK

Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK и рассылали фишинговые письма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Ozon
Вывеска Ozon - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минувшей ночью хакеры взломали аккаунт службы поддержки Ozon в соцсети "ВКонтакте" и запустили фишинговую рассылку, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
«

"Сегодня ночью злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества ВК и запустили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации, и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена", — сказал собеседник агентства.

В компании добавили, что фишинговые сообщения, отправленные пользователям, уже удалили.
"Если вы получили сообщение от мошенников, ни в коем случае не переходите по ссылкам", — предупредили в Ozon.
Утром пользователи "ВКонтакте" стали жаловаться, что получают от Ozon сообщения о том, что компания отмечает годовщину и запускает розыгрыш призов — для участия в конкурсе надо перейти по ссылкам. Скринами с сообщениями они делились в комментариях в официальном сообществе компании.
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ТехнологииOzonРоссия
 
 
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