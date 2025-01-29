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Американский авиалайнер впервые преодолел звуковой барьер - РИА Новости, 29.01.2025
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16:40 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/overture-1996149380.html
Американский авиалайнер впервые преодолел звуковой барьер
Американский авиалайнер впервые преодолел звуковой барьер - РИА Новости, 29.01.2025
Американский авиалайнер впервые преодолел звуковой барьер
Американская компания Boom Supersonic, создающая самый быстрый в мире гражданский авиалайнер Overture, объявила об успешном первом сверхзвуковом полете... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:40:00+03:00
2025-01-29T16:40:00+03:00
технологии
калифорния
сша
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американская компания Boom Supersonic, создающая самый быстрый в мире гражданский авиалайнер Overture, объявила об успешном первом сверхзвуковом полете демонстрационного прототипа XB-1. Испытания состоялись во вторник в аэрокосмическом центре в пустыне Мохаве в Калифорнии. "Под управлением главного летчика-испытателя компании Boom Тристана Бранденбурга XB-1 вошел в сверхзвуковой коридор и достиг высоты 35 290 футов (10, 756 тысячи метров), после чего разогнался до скорости 1,122 Маха (1207 километра в час), впервые преодолев звуковой барьер" - говорится в пресс-релизе разработчика. Как отмечает компания, исторически сверхзвуковые самолеты были делом рук национальных государств, разрабатывались военными и правительствами, при этом сверхзвуковой полет XB-1 знаменует собой первый случай преодоления звукового барьера реактивным самолетом независимой разработки. Компания также называет свой прототип первым гражданским сверхзвуковым самолетом, созданным в США. До сих пор в мире существовало два сверхзвуковых гражданских лайнера - британо-французский "Конкорд" и советский Ту-144. Оба самолета были сняты с эксплуатации из-за нерентабельности и проблем с безопасностью.
https://ria.ru/20240510/sky-1942545721.html
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технологии, калифорния, сша, ту-144
Технологии, Калифорния, США, Ту-144
Американский авиалайнер впервые преодолел звуковой барьер

Boom Supersonic объявила об успешном первом сверхзвуковом полете Overture XB-1

© Фото : Boom SupersonicЭкспериментальный сверхзвуковой самолет XB-1
Экспериментальный сверхзвуковой самолет XB-1 - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Boom Supersonic
Экспериментальный сверхзвуковой самолет XB-1
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американская компания Boom Supersonic, создающая самый быстрый в мире гражданский авиалайнер Overture, объявила об успешном первом сверхзвуковом полете демонстрационного прототипа XB-1.
Испытания состоялись во вторник в аэрокосмическом центре в пустыне Мохаве в Калифорнии.
"Под управлением главного летчика-испытателя компании Boom Тристана Бранденбурга XB-1 вошел в сверхзвуковой коридор и достиг высоты 35 290 футов (10, 756 тысячи метров), после чего разогнался до скорости 1,122 Маха (1207 километра в час), впервые преодолев звуковой барьер" - говорится в пресс-релизе разработчика.
Как отмечает компания, исторически сверхзвуковые самолеты были делом рук национальных государств, разрабатывались военными и правительствами, при этом сверхзвуковой полет XB-1 знаменует собой первый случай преодоления звукового барьера реактивным самолетом независимой разработки. Компания также называет свой прототип первым гражданским сверхзвуковым самолетом, созданным в США.
До сих пор в мире существовало два сверхзвуковых гражданских лайнера - британо-французский "Конкорд" и советский Ту-144. Оба самолета были сняты с эксплуатации из-за нерентабельности и проблем с безопасностью.
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ТехнологииКалифорнияСШАТу-144
 
 
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